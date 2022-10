A mudança do templo Gracie no Humaitá

Share it



[ Por Breno Sivak, professor 6º grau * ]

Mestre Rolker Gracie está de kimono, próximo à mesa da secretaria da escola Gracie Humaitá, quando o pai de uma pequena aluna se aproxima:

– Olá mestre, tudo bom? Neste Dia do Comércio vai ter aula?

– Meu amigo… A Academia Gracie não para nunca!

De fato, o filho de Helio Gracie não deixa a engrenagem parar nem a peteca cair. Nem mesmo com a notícia, já comunicada a todos os funcionários e professores, de que o clássico colégio Padre Antonio Vieira, vai fechar as portas no fim do ano. O prédio será vendido

“Já começamos a nos mexer para buscar um novo espaço, assim que meu irmão Royler e eu ficamos sabendo”, explica Rolker. “A busca será por um espaço com estabilidade. Clubes e academias trocam de presidentes e de donos, e a escola acaba ficando a mercê disso. Vamos buscar uma escola sólida da cidade e criar uma nova parceria. Pode ser no Humaitá, em Botafogo, Ipanema. Vamos encontrar e em breve todos terão novidades”.

Mas como se deu a união dessas escolas de ensino, duas instituições brasileiras, a Academia Gracie e o Colégio Padre Antonio Vieira?

Com a perda precoce de seus dois filhos, a baronesa Carmen Saveedra tirou de sua dor a missão de criar uma instituição de ensino. Ela se juntou a Don Thomaz Câmara, português da alta nobreza, neto do marquês da Ribeira Grande, e a Décio Werneck, fundador da faculdade de direito de Petrópolis e professor dos filhos de Carmem, e se tornaram os idealizadores, fundadores, professores e mantenedores do tradicionalíssimo colégio Padre Antonio Vieira, de sua fundação em 1940 ao fim da década de 50, quando Carmen faleceu.

Dr. Décio, um cristão e humanista, era casado com Elza Werneck, que assumiu a direção do colégio no ano do falecimento da Baronesa – juntos, o casal transpirava a alma do colégio. A dedicação do casal acabou lhes ranqueando como um dos melhores do Brasil.

Já a tradicional Academia Gracie vivia seu auge ali pelos anos 1960. No fim da década seguinte, a de 1970, grande mestre Helio Gracie dirigia a academia, que ficava no coração do Rio de Janeiro, no Centro, onde dezenas de professores se revezavam em aulas particulares basicamente.

Certa feita, professor Helio viu dois de seus sobrinhos e instrutores, Carlson e Rolls, saírem da academia para abrir escolas próprias, em Copacabana, onde se dedicariam a aulas coletivas.

Com seu primogênito Rorion indo para os EUA e seu segundo filho, Relson, contratado pelo comodoro José Moraes para dar aulas no Iate Clube Jardim Guanabara, grande mestre Helio decidiu abrir uma academia na zona sul do Rio, para aulas coletivas.

Elegeu seu terceiro filho, o jovem Rickson, como professor titular e os seus três outros filhos Royler, Rolker e Royce como ajudantes.

O aluno e parceiro Pedro Valente conseguiu um salão dentro da sede náutica do Vasco da Gama, de frente para a lagoa Rodrigo de freitas; ali Helio instalou a sua academia.

Naquele primeiro dia, junto com Carlos Collor, Sergio Zveiter e Pedro Sauer, eu ajudei a montar os tatames mas, quando a aula começou, estranhei um pouco. Afinal, lá estava o grande Helio Gracie com todos os filhos, mas só havia seis alunos. Todos me mostravam alguma coisa, um detalhe técnico, mas eu pensava:

– Adorei a aula, mas academia com mais professores do que alunos… Será que pode dar certo isto?

No dia seguinte, a resposta. Encontrei mais de 30 pessoas na fila se inscrevendo na academia.

Depois de lá permanecer por um par de anos, o espaço começou a ficar apertado e aconteceu que grande mestre Robson Gracie se tornou presidente da Suderj. Ele então conseguiu um espaço enorme, com estacionamento, no estádio de remo da Lagoa, para onde a academia acabou se se transferindo provisoriamente.

Foi a época que os sucessores da família Werneck do colégio – Pedro, Carlos e Zeca – se interessaram em praticar Jiu-Jitsu. Com isso, a tradicional Academia Gracie, então, passou a funcionar, desde o início dos anos 1980, dentro do tradicional colégio Padre Antonio Vieira, sempre sob a tulela da família Werneck.

Àquela altura, Royce já havia emigrado para morar com Rorion na Califórnia, onde iria assombrar o mundo competindo e vencendo no UFC, evento de Rorion que fez multiplicar a quantidade de academias de Jiu Jitsu pelos EUA e, depois, pelo mundo.

Com o crescimento do número de academias e dos variados professores da família, cada escola dos Gracie começou a ser conhecida pelo pronome do professor titular.

Como Royler era o segundo professor, a notória academia Gracie passou a se chamar Rickson e Royler. Até que, com a ida e permanência do Rickson para os EUA, Royler assumiu e Rolker ficou como segundo. Naquela época, um aluno de Rickson e outro de Royler acabaram se enfrentando em um campeonato. Ali se decidiu então que o nome da academia seria Gracie Humaitá, e a outra passou a se chamar Rickson Gracie Jiu-Jitsu.

Royler se tornou o líder da academia com o nome Gracie Humaitá. Adiante decidiu, também, ir morar na California para focar no aumento da quantidade de filiais de maneira profissional. Com a ida definitiva de Royler para os EUA, Rolker assumiu como diretor da escola e professor titular, e eu fui o escolhido para ser o segundo de Rolker.

Depois de uma década, outros professores também vieram a ser autorizados a dar a aula principal. Até que, recentemente, Renan, filho de Rolker, foi promovido a segundo do Rolker. Mais um elo na corrente.

Em comum, as duas instituições – a academia e o colégio – educaram famílias inteiras, como avós, pais, filhos e netos. Três gerações puderam aprender por ali, com ou sem kimono. Nestes 40 anos de convívio, sempre harmonioso, esta academia se manteve como referência para todas as outras que abriram no Brasil e no mundo.

Vida longa à academia Gracie Humaitá, que continuará firme e forte. Em breve, saberemos todos onde a lendária matriz vai funcionar.

* Colaborou: Marcelo Dunlop