A lição de vida – e de Jiu-Jitsu – mais valiosa de grão-mestre Helio Gracie

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Perto dos 92 anos, em seu também saudoso sítio em Itaipava, o professor Helio Gracie reuniu uma turma de redatores para uma entrevista exclusiva, para sete integrantes da equipe GRACIEMAG. Era uma tarde ensolarada de abril de 2005, há mais de 21 anos.

À época, mais para não se aporrinhar, o grão-mestre Gracie cobrava 5 mil dólares para dar entrevista para a grande mídia, nacional ou internacional. O professor estava inspirado, e nos ensinou, naquela edição número 100 de “GRACIE Magazine”:

“Costumo dizer que ninguém tem o que não merece – seja castigo ou presente. Caiu um tijolo na sua cabeça? Agradeça a Deus, pois você estava devendo alguma coisa que foi paga com a tijolada. Não é fácil pensar assim, é difícil, mas m dia vocês vão chegar lá e entender isso.”

Por fim, Helio Gracie ensinou sua lição definitiva, após 60 anos de carreira nos ringues e mais de 90 de vida. Uma aula de vida, mais do que de Jiu-Jitsu.

“O rigor da idade me faz ver as coisas certas ou erradas. Comigo não tem meio-termo, é sim ou não. Procurem de hoje em diante não responder “mais ou menos”, ou “vou ver”, “talvez…” Respondam apenas sim ou não. Vocês vão ver como é difícil.”

E você, o que teve a sorte de aprender com grão-mestre Helio Gracie?