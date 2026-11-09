A história de resiliência, superação e sucesso de Denise Gamonal

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Nascida na extrema pobreza do interior do Brasil, Denise Gamonal saiu de casa aos 15 anos com quase nada além da coragem de reescrever o próprio destino.

Entre os altos e baixos do recomeço e a conquista da estabilidade financeira, ela moldou uma mentalidade inabalável que separa, com clareza cirúrgica, os bens que possui do ser humano que se tornou.

Empresária de sucesso na área da saúde veterinária e cofundadora da Brazilian Top Team Texas, Denise registra a essência por trás das medalhas e conquistas de grandes mentes, através do podcast The Champions Code. Em seu próprio estúdio, conduz entrevistas exclusivas, com a sensibilidade de quem deseja decifrar as vulnerabilidades e os recomeços que moldam os verdadeiros campeões.

Para ela, a arte suave nunca foi uma fórmula mágica, mas sim a ferramenta perfeita para mapear limites, gerenciar perdas e manter as atitudes à altura da faixa que amarra na cintura. Essa postura pragmática e profundamente humana foi lapidada ao lado de referências históricas do esporte, como é o caso do seu marido e parceiro de jornada, Diego Gamonal.

O dinamismo que exibe nos treinos reflete-se em uma rotina multifacetada que desafia o relógio. Além de gerenciar a produção global do Runner’s Relief Therapy — linha de ponta voltada para o cuidado de equinos —, Denise desdobra-se como mãe de Bella e George; dá aulas de Jiu-Jitsu e ainda compete. Atenta à evolução do cenário do Jiu-Jitsu feminino, surge como uma voz de liderança e lucidez para as próximas gerações. Confira!



GRACIEMAG: Você teve uma infância difícil, mas hoje é uma mulher realizada, à base de muito crescimento pessoal e empreendedorismo…

DENISE GAMONAL: Sim, nasci no interior do Brasil, em uma realidade de extrema pobreza. Minha infância foi marcada por dificuldades que nenhuma criança deveria enfrentar. Saí de casa aos 15 anos e precisei aprender a sobreviver muito cedo. Já fiquei sem dinheiro mais de uma vez. Também conheci a prosperidade e precisei recomeçar. Isso mudou minha relação com bens materiais: hoje valorizo o que construo, mas não confundo o que tenho com quem sou. Minha principal atividade profissional é o empreendedorismo na área da saúde e dos cuidados veterinários. Sou inventora e fabricante de produtos, entre eles o Runner’s Relief Therapy, desenvolvido para o cuidado de equinos. Esse trabalho, através da minha empresa, é o centro da minha vida profissional. Ao lado do meu esposo, Diego Gamonal, também construímos a Brazilian Top Team Texas. O Jiu-Jitsu não foi responsável sozinho pela minha transformação. Ela começou muito antes de eu pisar em um tatame. Mas a arte suave me deu uma maneira de encarar desafios, reconhecer meus limites e aprender mesmo nos dias difíceis. Hoje me considero realizada não porque tudo esteja resolvido, mas porque posso olhar para a menina que saiu de casa sem praticamente nada e reconhecer o caminho que percorreu.

Quais foram os maiores sacrifícios que você precisou fazer para alcançar a faixa-preta?

Um dos maiores sacrifícios foi o tempo: horas de treino, preparação, competições, derrotas e recuperação, enquanto a vida continuava exigindo atenção fora do tatame. Ao mesmo tempo, não gosto de romantizar o sofrimento. Nem todo sacrifício precisa virar uma história heroica. Houve momentos em que precisei reorganizar prioridades e entender que evoluir não significa vencer todas as competições nem estar presente em todos os treinos. Hoje, depois de 12 anos treinando Jiu-Jitsu, vejo essa conquista de outra forma. A graduação não encerra o aprendizado; aumenta a responsabilidade. A faixa representa muito, mas nossas atitudes precisam continuar à altura dela.



Quem foram as suas maiores referências e mentores no esporte, e qual foi a principal lição que você herdou deles e que carrega até hoje?

Meu esposo, Diego Gamonal, faz parte de toda essa jornada chamada Jiu-Jitsu. Compartilhamos os tatames, a família e os desafios de construir academias e formar alunos. Ele conhece de perto os momentos bonitos e também os difíceis desse caminho. Minha querida e amada amiga Fabiana Borges também ocupa um lugar muito especial na minha história. Ela foi uma das pessoas que representaram o Jiu-Jitsu para mim de uma maneira profundamente humana. É uma amizade que atravessou anos, cidades e fases da vida, e que levo comigo com enorme carinho. O mestre Murilo Bustamante é outra referência muito importante. Em agosto de 2026, tive a honra de receber meu primeiro grau na faixa-preta das mãos dele, no Rio de Janeiro — um momento que guardarei para sempre. Cada uma dessas pessoas marcou minha trajetória de uma forma diferente. Se existe uma lição que procuro carregar, é a de nunca deixar de aprender e de valorizar as pessoas, não apenas os títulos que elas conquistaram.

Como surgiu a ideia de criar o podcast The Champions Code e qual é a principal missão ou mensagem que você busca transmitir através dele?

Tudo começou de maneira despretensiosa, quase como uma brincadeira. Ao longo dos anos, conheci pessoas extraordinárias e passei a pensar em quantas histórias valiosas poderiam nunca ser registradas. Assim nasceu o The Champions Code. Hoje, o podcast é um hobby que faço com muito prazer. Adoro conhecer pessoas, ouvir suas experiências e fazer perguntas que vão além do que já sabemos sobre elas. Tenho meu próprio estúdio e trabalho com editores para dar ao projeto o cuidado que ele merece — mas continuo aprendendo e não me apresento como uma podcaster profissional. Minha intenção não é falar apenas de medalhas ou resultados. Quero descobrir quem existe por trás das conquistas: as dúvidas, as perdas, os momentos de mudança e as escolhas que moldam uma vida. Tive a honra de estrear o programa com o mestre Murilo Bustamante. Os troféus registram uma vitória; as histórias nos ajudam a conhecer o ser humano que a viveu. É isso que quero preservar.

Você já conversou com grandes nomes e mentes brilhantes no programa. Existe algum código ou padrão comportamental em comum que você percebe em todos os campeões que entrevista?

O projeto ainda está no começo, então seria cedo demais afirmar que descobri um código comum a todos os campeões. E, para ser sincera, não procuro uma fórmula pronta para o sucesso. O que mais me interessa é perceber como pessoas de trajetórias tão diferentes lidam com sentimentos que todos conhecemos: medo, insegurança, perda, pressão e recomeço. De fora, normalmente enxergamos o resultado. Na conversa, começo a entender a pessoa. Talvez o aspecto mais interessante não seja encontrar um padrão idêntico entre os campeões, mas descobrir o que torna o caminho de cada um único.



Qual é o maior desafio de conciliar a rotina de treinos, as aulas como professora e a produção de um podcast de alto nível?

O maior desafio é o tempo — e saber o que merece minha atenção primeiro. Sou mãe de Bella e George. Bella, aos oito anos, escreveu seu próprio livro, Bella & George: The Jiu-Jitsu Journey, ao lado do irmão; acompanhar os dois de perto é uma das minhas maiores alegrias. Minha atividade principal é a empresa de produtos para a área da saúde e dos cuidados veterinários, incluindo o Runner’s Relief Therapy. Também participo da vida das nossas academias, treino e ensino Jiu-Jitsu. O podcast entrou nessa rotina como um hobby que amo, não como uma nova profissão. Tenho meu próprio estúdio, secretaria e editores de produção, o que ajuda bastante, cada episódio exige muito preparo e atenção. Por enquanto, escolhi produzir um episódio por mês. Quero fazer algo bem-feito, sem deixar que o projeto tome o lugar da minha família ou das responsabilidades com meu negócio.

O cenário do Jiu-Jitsu feminino cresceu absurdamente nos últimos anos. Como você avalia a evolução do espaço, do respeito e das oportunidades para as mulheres dentro e fora dos tatames hoje?

É muito bonito ver tantas mulheres e meninas descobrindo o Jiu-Jitsu. Quando comecei, a presença feminina era bem menor. Hoje encontramos atletas, professoras e mulheres liderando projetos e academias, dentro e fora das competições. Esse crescimento importa, mas ainda há espaço para avançar. Para mim, respeito não é conceder privilégios; é reconhecer competência, dedicação e trabalho, com oportunidades reais de permanecer no esporte, ensinar e liderar. Como mãe de uma menina que também treina, penso muito no ambiente que estamos construindo para a próxima geração. Quero que minha filha seja vista pelo caráter, pela dedicação e pelo conhecimento que desenvolver — não limitada pelo fato de ser menina. O avanço do Jiu-Jitsu feminino também precisa aparecer nas oportunidades que as mulheres encontram depois que saem do pódio.

Qual é a principal dica que você costuma dar a quem está começando na arte suave e vem de uma origem humilde do ponto de vista financeiro e passa por inúmeras privações?

Eu teria cuidado ao aconselhar alguém que está passando por privações sérias, porque conheço essa realidade. Quando falta dinheiro para necessidades básicas, frases como “basta acreditar” podem soar muito distantes da vida real. Se pudesse falar com a menina de 15 anos que fui, diria para ela não confundir as circunstâncias em que nasceu com o próprio valor. A pobreza pode restringir escolhas e oportunidades, mas não define quem uma pessoa é. O Jiu-Jitsu pode abrir portas, criar amizades e oferecer referências importantes. E nós, professores, precisamos enxergar quem está chegando, não apenas quem já demonstra talento. Às vezes, a criança com o kimono mais simples e que quase não fala está vivendo dificuldades que ninguém imagina. Talvez, antes de precisar de alguém que lhe ensine a ser campeã, ela precise de alguém que a enxergue.