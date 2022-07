Roosevelt, revelação da Fight Sports, detalha macete para finalizar qualquer um no pé

Share it

Em vídeo exclusivo para a comunidade do Jiu-Jitsu e os leitores de GRACIEMAG, Roosevelt Sousa decidiu abrir a caixa-preta e revelar todos os detalhes para finalizar qualquer uma chave de pé reta.

Para você ter noção, Roosevelt garantiu vaga no ADCC ao finalizar todos os seus oponentes da cintura para baixo durante a seletiva no início do ano, em Santa Catarina.

Roosevelt é um dos principais treinos de Roberto “Cyborg” Abreu em Miami, na Flórida.

Veja e pratique somente na supervisão do professor: