Campeão de Jiu-Jitsu com raspagens inventivas e elaboradas, professor Luis Marques é o convidado de GRACIEMAG para mostrar o que ele tem ensinado em sua academia, em São Paulo.

Aprenda os detalhes da chave omoplata com lapela, e incremente suas alavancas e suas raspagens no treino. Repare como Marques chega por cima na boa, já anulando a guarda do oponente.

Lembre-se: não treine sem a supervisão de um faixa-preta ou instrutor qualificado. Oss!