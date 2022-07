Share it

Diretamente do Espírito Santo, nos tatames do centro de treinamento Domo, nosso GMI Wilson Ulhôa traz uma eficaz raspagem que pode te ajudar a chegar às costas de seu oponente no Jiu-Jitsu.

Partindo da meia-aranha, Ulhôa firma sua pegada na parte de trás da coxa, enquanto troca no gancho da meia. Com o equilibrio buscado pelo professor, o oponente não consegue evitar a raspagem, que o deixa vulnerável para uma escalada até a pegada de costas.

Confira a técnica no video abaixo.