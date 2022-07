André Vieira, CEO da Venum Brasil, festeja anos e conquistas ao lado de lendas do MMA

Share it

André Vieira, CEO E fundador da Venum Brasil, comemorou seu aniversário de 45 anos no último dia 16 de julho, na capital paulista. Um dos maiores empresários do Jiu-Jitsu e do MMA no país, André também é pioneiro em diversas áreas do esporte.

Sua história, que se confunde com a retomada do MMA moderno no Brasil, foi celebrada por diversos amigos que ele colecionou ao longo de todos esses anos.

Conhecido por seu carisma e lealdade com os parceiros e contratados, André promoveu uma bela celebração recheada de grandes lendas do esporte e outras celebridades do país.

Estavam lá Wanderlei Silva, Henrique Fogaça, Alexandre Correa e o anfitrião, Jonny Morais. Além da nova idade de André Vieira, também foi comemorado o sucesso das novas empreitadas da marca e novos projetos da empresa.

A equipe comercial de GRACIEMAG agradece a parceria de anos e parabeniza o empresário pelas conquistas e pela feliz data. Oss!