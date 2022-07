A lição de foco e perseverança da professora Nika Schwinden

Share it

Professora à frente da escola GMI Gracie Barra Curitiba, a faixa-preta Nika Schwinden é uma das grandes referências no ensino do Jiu-Jitsu feminino no país.

De acordo com a faixa-preta da GB paranaense, o amasso e o perrengue nos treinos deve ser visto como um aliado de quem veste o kimono, já que é uma dose diária de humildade.

Se você tomou um amasso nos treinos, faça como a campeã Nika e jamais desanime. A prática do Jiu-Jitsu reforça a autoconfiança e nos torna mais perseverantes. Por mais que o praticante não tenha ambições no âmbito esportivo, os sufocos nos farão evoluir para além dos tatames e podem te ajudar no meio profissional.

Assista ao vídeo aqui e relembre a lição da professora Nika Schwinden, postada no nosso Instagram.

