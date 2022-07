Do baú: Bruno Malfacine e sua chave de panturrilha pelo ouro no Jiu-Jitsu

Share it

Depois de conquistar o tricampeonato de Jiu-Jitsu pela IBJJF, num 2010 com títulos também no Europeu e no Brasileiro de Jiu-Jitsu, Bruno Malfacine terminou de coroar sua temporada brilhante no Campeonato Mundial organizado pela CBJJE, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Na disputa da final do peso-galo, o hoje mitológico deca mundial pela IBJJF mostrou agilidade ao pegar as costas, estabilizar por cima e, num giro veloz, isolar uma das pernas do oponente, encaixando a canela e puxando o pé para pegar na chave de panturrilha.

Confira o lance no vídeo abaixo, com imagens de nosso trepidante Carlos Cobrinha, hoje professor em Portugal.

* Artigo publicado em GRACIEMAG #255. Para conteúdos exclusivos com o melhor do Jiu-Jitsu, assine aqui a revista mais tradicional do esporte em formato digital *