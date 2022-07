Vídeo: Bia Mesquita ensina segredo para não perder o armlock

Share it

Sempre em busca do Jiu-Jitsu simples e eficiente, a faixa-preta Beatriz Mesquita reservou um tempo para analisar e explicar, para a turma do GRACIEMAG.com, como funciona o armlock da guarda fechada sem kimono, um dos seus golpes favoritos.

Nesta aula, diretamente da Gracie Humaitá South Bay, na Califórnia, a multicampeã mundial de Jiu-Jitsu e campeã do ADCC mostra passo a passo como dominar o adversário e sair na chave de braço, com detalhes do posicionamento das pernas e quadril, para o golpe ter ainda mais efeito.

Confira, estude, e pratique, somente com a supervisão de um professor graduado.