Do baú: Scarlett Johansson, Ashton Kutcher e o Jiu-Jitsu no cinema

Share it

Certa vez, o professor Rigan Machado contou ao GRACIEMAG como lida com faixas-brancas internacionalmente conhecidos. Caso de Scarlett Johansson e tantos outros astros.

De fato, o Jiu-Jitsu e o cinema caminham juntos não é de hoje. Para muita gente, a arte surgiu com a primeira edição do UFC, em novembro de 1993, quando o magrinho Royce Gracie mostrou na prática que o fraco pode vencer o forte apenas com garra e técnica.

Muito antes, porém, em 1987, no primeiro longa da série “Máquina Mortífera”, o mundo ficou boquiaberto pela primeira vez com o poder da arte suave. Na memorável cena final do filme, Mel Gibson, na pele do policial Riggs, aplica um justo triângulo no perigoso vilão, em movimento coreografado pelo mestre Rorion Gracie, que virou figurinha carimbada em Hollywood à época.

Hoje em dia, outro campeão, primo de Rorion, é que faz o papel de maestro das estrelas do cinema nas cenas de combate.

Faixa-coral, Rigan Machado mora nos EUA há anos, e na The Academy, sua escola em Beverly Hills, costuma treinar boa parte das grandes estrelas da telona para aquelas cenas de – literalment – tirar o fôlego.

Conversamos há uns anos com o professor sobre seus alunos e os métodos de treino para os astros do cinema. Sua lista de atletas já era extensa: Jason Statham, Vin Diesel, Nicolas Cage, Ashton Kutcher, Wesley Snipes, Keanu Reeves e outros que o professor não era liberado de comentar, por conta de contratos de sigilo.

Com Scarlett Johansson a história foi similar. A bela foi no dojô dos Machado para treinar para o filme “O fantasma do futuro” (“Ghost in the Shell”), em que a protagonista precisava viver uma policial robô.

O filme foi gravado na Nova Zelândia, mas Scarlett deu uma passada da academia de Rigan nos EUA antes, para afiar os movimentos do filme.

“A Scarlett é uma ótima atleta e super talentosa. Aprende tudo bem rápido. Quedas, finalizações, combate com faca e armas. No Jiu-Jitsu ela se saiu muito bem também”, disse o professor.

Mas não pense que você pode pegar o kimono, matricular-se e chegar na academia de Rigan para dar um treininho com as estrelas. “O foco da minha academia é treino para filmes, e 80% das aulas são fechadas. Como não podia deixar de ser, as aulas de celebridades são totalmente sigilosas. Na maior parte das vezes, as produtoras, como a Warner Brothers, Paramount, Fox, ou a 87eleven, especializada em filmes de ação, me ligam para solicitar o treino dos atores, então a aula é a portas fechadas, apenas o ator e o grupo de professores específicos para a cena. Tenho profissionais para treinos de kickboxing, movimentação com armas de fogo, espadas e lâminas, além dos instrutores para golpes de Jiu-Jitsu e defesa pessoal.”

Contudo, a academia também conta com aulas em grupo, e alguns figurões já se arriscaram a treinar com alunos mais graduados. “O Wesley Snipes e o Ashton Kucther são bem tranquilos, e gostam de aparecer para treinar com a turma. O problema maior são os paparazzi. Geralmente aviso à polícia quando vou ter famosos no treino, para não ter nenhuma situação”, comenta Rigan.

O professor aponta seu pupilo Ashton Kutcher, astro de diversas séries e filmes, como seu atleta mais talentoso entre os atores, além de Keanu Reeves, que tem vestido bastante o kimono para treinar com foco em “John Wick 2”.

E você, já aprendeu algum detalhe ou uma transição inovadora enquanto curtia um filme em casa ou no cinema?