Um dos homens mais admirados e inspiradores de seu tempo, o líder sul-africano Nelson Mandela (1918-2013) ganhou inúmeros filmes, livros e séries aclamadas. Em 2010, a firmeza e inteligência do ex-presidente e ex-boxeador peso pesado também inspiraram um artigo sobre Jiu-Jitsu, publicado nas páginas de GRACIEMAG.

Relembre as lições mais valiosas que aprendemos com o ex-prisioneiro político, que conquistou um Prêmio Nobel da Paz por jamais ter fugido da luta.

1. Para Nelson Mandela, o exercício físico diário não servia somente para inundar o corpo de saúde, mas especialmente para trazer paz para a mente.

2. Ao encarar multidões ou torcida contra, pense no Mandela do filme “Invictus”, de Clint Eastwood: ouça somente os aplausos. Jamais reaja com raiva das vaias ou dos eventuais xingamentos.

3. Mandela conheceu o medo, e o definiu como um grande mestre: “Aprendi que coragem não é ausência de medo, e sim o triunfo sobre ele. O homem corajoso não é aquele que jamais sente temor, e sim o que vence seu medo”.

4. Procure aproveitar os momentos de reclusão forçada para estudar. Olhe para dentro de você e escreva os objetivos principais que você deseja para si, para seu futuro. E não os deixe para trás.

5. Creia na força das palavras. Elas podem ser um instrumento vital de motivação – antes e durante uma luta.

6. Sonhe com a vitória, mas acorde e trabalhe duro por ela.

7. Trabalhar em conjunto com o inimigo é mais produtivo do que simplesmente odiá-lo. Foi o que Mandela ensinou na luta contra o racismo e a segregação racial em seu país. Treine o perdão dia a dia – é o caminho para que você perca um rival e ganhe um parceiro de batalha.

8. “A glória maior de se viver não consiste em jamais cair, e sim em levantar a cada queda”, discursava o sábio Mandela.

9. Sentimentos bons são importantes: “Uma boa cabeça e um bom coração são sempre uma combinação formidável”.



10. Tenha confiança na vitória final. Como Mandela repetia, durante os 27 anos em que esteve preso: “Todo e qualquer homem que tentar roubar minha dignidade vai sair derrotado.”

