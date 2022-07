Em tributo a grande mestre Osvaldo Alves, aprenda suas técnicas prediletas

Share it

Um dos mestres mais influentes do Jiu-Jitsu da região norte do país, o formador de craques Osvaldo Alves nos deixou nessa segunda-feira, aos 83 anos, após luta inglória com um câncer.

Treinador de nomes consagrados como Amaury Bitetti, Luiz Fux e Frédson Paixão, entre tantos outros alunos, Osvaldo era um apaixonado pela técnica, dono de um jeito doce de ensinar.

Em tributo ao já saudoso faixa-vermelha, que foi um verdadeiro elo a unir tantas gerações do Jiu-Jitsu, relembramos um aulão especial do grande mestre, durante seminário no Japão.

Obrigado, professor. Oss!