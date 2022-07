Meregali e Gordon Ryan finalizam sem kimono e treinam juntos

Share it

Atual campeão mundial absoluto de kimono, Nicholas Meregali tem se aventurado nas competições de grappling. Em fase de preparação para o ADCC 2022, o faixa-preta gaúcho teve atuação de gala no Who’s Next Finale, realizado quinta-feira, 15 de julho, em Austin nos Estados Unidos. Meregali foi dominante e finalizou o americano Breylor Grout com um katagatame.

Acostumado a demonstrar sua guarda habilidosa para derrotar quem aparece pela frente, Meregali mostrou sua versão como passador. Em sua segunda luta profissional no grappling, o brasileiro tem demonstrado um começo bastante promissor na modalidade e promete esquentar a corrida pelo ouro no ADCC.

Meregali tomou a iniciativa do combate e, após cerca de dois minutos de estudo, conseguiu quedar o americano num bonito single-leg. Nicholas trabalhou com tranquilidade por cima e impôs muita pressão sobre Grout, que encontrava dificuldade para conter o ímpeto do adversário. Conforme o decorrer do relógio, Breylor, bem desgastado, viu Nicholas deslanchar. O atual rei absoluto do Jiu-Jitsu conseguiu passar a guarda e montar seguidas vezes com facilidade. Foi apenas questão de tempo até a finalização.

Faminto em busca do triunfo, Meregali encaixou o katagatame justo e forçou a desistência do americano com pouco menos de dois minutos restantes.

A vitória dá continuidade à ótima fase de Meregali. O brasileiro, que nos Estados Unidos passou a aprimorar seu grappling com o treinador John Danaher e Gordon Ryan, é um dos favoritos ao título na categoria até 99kg do ADCC, a ser disputado nos dias 17 e 18 de setembro, em Las Vegas.

Atual ouro duplo no ADCC e confirmado contra André Galvão na superluta da edição deste ano, Gordon Ryan segue imbatível na modalidade. O americano finalizou o brasileiro Pedro Marinho com um mata-leão na luta principal do Who’s Next Finale, e se tornou o novo campeão peso pesado do evento.

Gordon Ryan teve performance irretocável diante de Pedro Marinho, atual campeão mundial peso e absoluto sem kimono pela IBJJF. Marinho não conseguiu produzir muito diante do rival. Depois de um começo bem estudado na parte em pé, Gordon abriu o caminho da vitória ao quedar o brasileiro via double-leg. Ryan minimizou os espaços e bloqueou as tentativas de escapadas do rival.

Seguro por cima, Gordon conseguiu montar e manteve a posição com destreza. Depois de pressionar Marinho, o americano pegou as costas e finalizou o atleta da Gracie Barra com um mata-leão, aos 15min58s de combate.

A agenda de Gordon Ryan agora segue recheada de encontros importantes. O americano terá pela frente o astro Felipe Preguiça no dia 7 de agosto, pelo Who’s Number One, em duelo sem limite de tempo. Vale destacar que Preguiça é o grande algoz do americano. O craque da Gracie Barra já o derrotou em duas oportunidades. Ryan depois vai medir forças com o veterano André Galvão na superluta do ADCC.

E para você, fiel leitor? Gordon Ryan vai terminar o ano invicto ou será parado por algum dos brasileiros? Você comenta.