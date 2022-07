Adriano Moraes promete BJJ afiado para novo duelo com Demetrious

Share it

Campeão dos moscas do One Championship, Adriano “Mikinho” Moraes (20v-3d) já está se preparando para sua terceira defesa de título desde que recuperou o trono da categoria. Mikinho terá uma revanche contra o rival Demetrious Johnson (30v-4d-1e) na luta principal do One 161, em 26 de agosto em Singapura.

No primeiro duelo entre os moscas, em abril do ano passado, Adriano manteve o cinturão e se tornou o primeiro lutador a nocautear Demetrious Johnson. Desde então, ambos pisaram no cage mais uma vez. Não coincidentemente, no mesmo evento. Em card estrelado do One X, que celebrou os dez anos da organização, Moraes defendeu o título com sucesso. Ele finalizou o japonês Yuka Wakamatsu com uma guilhotina, aos 3min58s do terceiro round.

Por outro lado, Johnson retornou à coluna das vitórias após finalizar o tailandês Rodtang Jitmuangnon, lenda do muay thai, em combate de regras mistas: quatro rounds de três minutos, dos quais o primeiro e o terceiro com regras de muay thai, e o segundo e o quarto disputados no MMA. Após conter o adversário na especialidade dele, Demetrious encaixou seu mata-leão aos 4min43s do segundo assalto.

Em bate-papo com a equipe do GRACIEMAG.com, Adriano Moraes revelou detalhes da preparação para a revanche contra Demetrious Johnson e disse quais perigos o americano tem a oferecer.

GRACIEMAG: Qual é a sua estratégia para vencer essa revanche?



ADRIANO MORAES:Como o Demetrious é um lutador bem inteligente, a minha estratégia vai ser bem parecida com a da primeira luta. Vou deixar o Jiu-Jitsu bem afiado, manter a guarda bem ativa e colocar as finalizações no ponto. Quanto à trocação, vou chutar bastante e usar as joelhadas. Então vou com o muay thai afiado, trocação calibrada e o Jiu-Jitsu fino.

O que a segunda vitória sobre o Demetrius Johnson representaria para você, já que ele é um dos maiores levinhos do MMA em todos os tempos?

Já o derrotei uma vez e vencê-lo novamente seria muito importante para o meu legado. Também acredito que seria muito bom para a minha carreira profissional no MMA.

Quais são os maiores perigos que ele pode trazer?

Ele é um atleta muito inteligente e tem um condicionamento físico ímpar. Vi que ele fez o camp com o Henry Cejudo e deve vir com o wrestling bem afiado. Como ele fez uma luta de muay thai recentemente, acredito que ele venha bem forte na trocação.

Como você conseguiu adaptar seu Jiu-Jitsu tão bem para o MMA para se tornar um exímio finalizador?

No começo da minha carreira, quando eu ainda treinava em Brasília, tive o grande apoio do Rani Yahya e foi ele quem me ajudou bastante nessa transição. O Jiu-Jitsu é meu ponto forte e tenho até mais facilidade em aplicá-lo no MMA. Por isso, o apoio do Rani lá no começo fez toda diferença.

Quais pontos de evolução que você destaca no seu jogo em relação à primeira luta?

Acredito que o meu boxe está muito melhor em relação à primeira luta. A minha trocação virá bem melhor e é isso que quero mostrar nessa revanche.



Você está no One desde 2013 e é um dos maiores lutadores ddo evento. Qual é a dimensão desta luta contra o Demetrious?

O One Championship tem crescido bastante nos últimos anos e isso é evidente com a parceria com a Amazon Prime. Acredito que estamos cada vez mais inseridos no mercado americano e a tendência é que a organização cresça mais. É uma companhia que valoriza bastante as artes marciais. São por esses fatores que nós treinamos e por isso buscamos esse lifestyle. O pagamento também é muito bom, claro. O One valoriza bastante os levinhos e eu, como peso-mosca acho ótimo e fico feliz com isso.