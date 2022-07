One 161: Marcus Buchecha enfrenta pedreira em agosto

Share it

Invicto em três lutas no MMA, o peso pesado Marcus Buchecha já tem data para retornar ao cage. O lendário faixa-preta está escalado para enfrentar o bielorrusso Kirill Grishenko no card principal do One 161, a ser disputado no dia 26 de agosto, em Singapura.

O brasileiro Adriano “Mikinho” Moraes colocará o cinturão peso-mosca em disputa contra o ex-campeão do UFC Demetrious Johnson na luta principal do evento.

Um dos maiores nomes da história do Jiu-Jitsu, Buchecha provou em seu último duelo que as mãos também estão afiadas. Em junho deste ano, o craque conquistou a primeira vitória da carreira por nocaute ao superar o australiano Simon Carson aos 2min24s do primeiro round, no One 158. Após conseguir a queda, o faixa-preta chegou às costas do adversário e o golpeou até o juiz encerrar o embate.

Buchecha, dono de 13 títulos mundiais na faixa-preta, provou a eficácia da arte suave para não deixar nenhuma de suas três lutas passar do round inicial. Em suas apresentações anteriores, o lutador de 32 anos finalizou o compatriota Anderson “Bradock” Silva, com um estrangulamento no norte-sul e o sul-coreano Ji Won Kang, com um mata-leão.

Contudo, o multicampeão no Jiu-Jitsu terá uma pedreira pela frente. Ex-desafiante ao cinturão, Kirill Grishenko é o maior desafio da carreira do brasileiro até o momento. O atleta de Belarus busca reabilitação no evento após ser nocauteado pelo campeão Anatoliy Malykhin no segundo assalto. Aos 31 anos, Grishenko estreou na modalidade em outubro de 2020 e enfileirou cinco triunfos seguidos até ser emparelhado com Anatoliy. O carro-chefe de Kirill é a trocação: ele soma três vitórias por nocaute.

Devido ao poder de fogo do bielorusso, Buchecha terá que provar novamente evolução na parte em pé e deve apresentar seu vasto repertório no Jiu-Jitsu ao rival.

Faixa-preta de alto nível, Adriano Moraes terá o segundo encontro com Demetrious Johnson. No primeiro embate entre os moscas, em abril do ano passado, “Mikinho” manteve o título da divisão e se tornou o primeiro lutador a derrotar Johnson por meio da via rápida. De lá para cá, Moraes defendeu o cinturão em outra oportunidade, contra Yuya Wakamatsu, há cerca de quatro meses. Um dos grandes nomes da organização, Demetrious fará seu primeiro combate desde o revés para o brasileiro.

Confira o card completo do One 161:

One 161: Moraes vs. Johnson 2

Cidade de Singapura, Singapura

27 de agosto de 2022 (data local)

Adriano Moraes x Demetrious Johnson (cinturão peso-mosca)

Nong-O Gaiyanghadao vs. Liam Harrison (cinturão muay thai peso-galo)

Rodtang Jitmuangnon vs Savvas Michael (semifinal do Grand Prix Mundial moscas)

Marcus Almeida x Kirill Grishenko (peso pesado)

Amir Aliakbari x Mauro Cerilli (peso pesado)

Amir Naseri x Jonathan Haggerty (suplente do GP peso-mosca)