O dia em que Léo Santos ensinou Jiu-Jitsu a Georges St-Pierre no ADCC

Um dos campeões mais completos e respeitados da história do MMA, o canadense Georges St-Pierre construiu uma história gloriosa no UFC.

Contudo, antes de se consagrar e se tornar um campeão dominante no octógono, St. Pierre se aventurou nos tapetes inóspitos do ADCC. Numa dessas, o canadense de mente aberta foi surpreendido por um brasileiro no ADCC 2005, disputado na tradicional Pirâmide de Long Beach, na Califórnia.

Nas quartas de final da categoria até 77kg, um já tarimbado Léo Santos surpreendeu GSP, de 24 anos, com uma técnica rara que arrancou uma chuva de aplausos do público presente no ginásio.

O atual lutador peso leve do UFC encerrou sua participação com o quarto lugar na categoria. Na semifinal, o atleta da Nova União foi derrotado em luta equilibrada pelo craque Marcelo Garcia, que momentos depois se tornaria bicampeão do evento.

Assista ao vídeo a seguir e confira a vitória de Léo Santos sobre Georges St-Pierre – e não tente repetir isso em casa ou na academia sem a supervisão atenta de seu professor! Oss…