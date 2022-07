Kayla Harrison, a bicampeã olímpica que quer fazer história no MMA

Share it

“Eu não tenho medo de ninguém. Eu lutaria com o King Kong, realmente não ligo.”

A bela tirada é da atual bicampeã do GP dos Leves da PFL, a americana Kayla Harrison (13v-0d), que estará em ação nesta sexta-feira. A bicampeã olímpica de judô (Londres-2012 e Rio-2016) fará a luta principal da PFL 6 2022, contra Kaitlin Young (12v-12d-1e).

O evento também conta com a participação das brasileiras Larissa Pacheco e Vanessa Melo, ambas ex-lutadoras do UFC. Uma eventual vitória sobre Young garante Kayla na semifinal do torneio.

Prata da casa da organização, Kayla disputou todas as 13 lutas como profissional na PFL. Desde a estreia, em 2018, a judoca teve crescimento exponencial e hoje é apontada como uma das futuras estrelas do MMA feminino. Aos 31 anos, a atleta da American Top Team se mostra mais à vontade no cage a cada luta e tem mostrado uma transição irretocável do kimono para as luvinhas.

Kayla impõe seu jogo de quedas com naturalidade e abre o caminho das vitórias com muita pressão por cima e um ground and pound eficiente.

Ela totaliza cinco vitórias por finalização, cinco por nocaute e apenas três por decisão unânime. Os números evidenciam a letalidade da craque e a credenciam como franca favorita ao título da temporada.

Em seu último compromisso, em maio, Harrison dominou a russa Marina Mokhnatkina e venceu na decisão dos jurados. Com três pontos, a faixa-preta é a segunda na classificação do peso leve, atrás apenas de Larissa Pacheco, que garantiu seis pontos ao nocautear a cazaque Zamzagul Fayzallanova no primeiro round.

Por outro lado, Kaitlin Young, adversária de Kayla nesta noite, não vive grande momento na PFL. Contratada na temporada regular do ano passado, Young venceu apenas na estreia. De lá para cá, amargou duas derrotas – uma delas para a brasileira Mariana Morais.

Em entrevista à ESPN, Kayla afirmou que está pronta para qualquer desafio e que quer se testar com as melhores enquanto elas estão em alto nível.

“Quero enfrentar as melhores do planeta. Não sei se um dia vou lutar contra a Cris Cyborg ou a Amanda Nunes, mas quero tentar e enfrentar as tops enquanto elas ainda são as melhores”, disse Kayla.

O armlock é a grande especialidade de Kayla Harrison. Quatro das cinco vitórias por finalização da medalhista de ouro vieram por meio da chave de braço. No vídeo a seguir, confira o passo a passo de Kayla, contra Bobbi Jo Dalziel, e aprimore seus ataques no braço.