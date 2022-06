A arte de tentar outra vez, no Jiu-Jitsu e na vida

Share it

* Artigo publicado originalmente nas páginas da GRACIEMAG. Para mais conteúdos exclusivos com o melhor do Jiu-Jitsu mundial, assine a revista mais tradicional do esporte em formato digital *

1. Na primeira peneira pela qual passou no basquete, ainda na escola, o mito Michael Jordan foi recusado – era baixinho demais.

2. O lutador Ronaldo Jacaré terminou sua primeira luta de MMA, no Jungle Fight, no chão – nocauteado no primeiro assalto.

3. Pelé perdeu um dos primeiros pênaltis que cobrou pelo Santos, quando tinha 15 anos. Isolou a bola por cima do travessão, perdeu o título e tentou abandonar o futebol, chorando, pela porta dos fundos. Foi impedido por um porteiro sagaz.

4. Em seu primeiro espetáculo no consagrado teatro Rival, o cantor Zeca Pagodinho vendeu um total de 13 ingressos.

5. A lenda Marcelinho Garcia perdeu o primeiro torneio de submission de que participou.

6. James Joyce, um dos mais cultuados escritores do mundo, teve seu livro “Dublinenses” recusado 22 vezes por editoras, e demorou dez anos para vê-lo publicado.

7. O primeiro “Harry Potter”, de JK Rowling, foi rechaçado por mais de uma dúzia de editoras.

8. Roger Gracie perdeu no absoluto as finais do Mundial em 2003, 2004, 2005 e 2006, até vencer em 2007, quando firmou-se como um dos maiores competidores da história.

9. Produtor de “Guerra nas estrelas” e “Indiana Jones”, George Lucas foi ignorado pelo público em seu primeiro filme.

10. A primeira edição do que viria a se tornar GRACIEMAG, revista com 25 anos de tradição, tinha apenas dez páginas, em preto e branco, e era distribuída apenas em academias e casas de sucos.

E você, já falhou e deu a volta por cima? Não desista.