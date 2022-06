Você treina o pescoço para o Jiu-Jitsu? Aprenda com Neiman Gracie

Share it

O treinamento físico dos músculos é imprescindível para atletas do Jiu-Jitsu e outras modalidades esportivas, não só pela pujança, mas também na prevenção de lesões. O fortalecimento evita que tendões e músculos mais sensíveis se lesionem sob estresse. Braços, pernas, abdômen são os mais fortalecidos, mas e o pescoço? Você costuma treinar?

O atleta Neiman Gracie, fera do Jiu-Jitsu de estilo finalizador e integrante do plantel do Bellator, tem na sua rotina de treinos uma atenção especial para a musculatura do pescoço. Quem faz Jiu-Jitsu, por exemplo, sabe como a região dos ombros, trapézio e pescoço fica prejudicada após uma sessão mais pesada de treinos.

Para Neiman, o fortalecimento da região é importante para treinar com mais segurança ao longo da semana. Ele utiliza um aparelho específico para incluir carga enganchada e trazer mais resistência na levantada do pescoço, e faz séries como se estivesse malhando qualquer outro músculo do corpo.

“Faço umas três vezes por semana para dar uma fortalecida no pescoço”, explica Neiman. “Executo na forma de três a quatro séries, de 20 a 25 repetições, com pesos por volta de 5kg. Me ajuda nos treinos de Jiu-Jitsu e boxe. Estar com o pescoço forte é sempre bom.”

E você, amigo leitor, tem o hábito de fortalecer outros grupos musculares pouco trabalhados na academia? Procure sempre um preparador físico qualificado antes de qualquer exercício físico, e bons treinos.