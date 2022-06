Rodolfo Vieira perde e Thiago Moisés finaliza no UFC

Share it

Lenda do Jiu-Jitsu, o peso médio Rodolfo Vieira (8v-2d) retornou ao octógono após quase um ano afastado. O campeão mundial absoluto em 2011 foi derrotado pela pedreira americana Chris Curtis (29v-8d) por decisão unânime, na noite de ontem, em luta do card principal do UFC Fight Night Tsarukyan x Gamrot, em Las Vegas.

O brasileiro foi superior no primeiro round, mas foi neutralizado pelo adversário nos assaltos seguintes.

Com o resultado, Chris Curtis emplacou a oitava vitória consecutiva e segue invicto em três lutas no Ultimate. Por outro lado, Rodolfo sofreu seu segundo revés nas últimas três apresentações.

Faminto em busca da vitória, o brasileiro tomou a iniciativa da luta e buscou mais a ação. Mesmo sem ter sucesso nas tentativas de quedar o rival, Rodolfo o colocou contra a grade e conectou bons golpes na trocação. Do outro lado, Cutis absorveu bem as investidas de Rodolfo e cadenciou o ritmo do duelo.

A tônica do combate mudou no segundo round. Curtis apertou o passo, ditou o ritmo na luta em pé e defendeu bem as entradas de queda do faixa-preta. Além desses fatores, Rodolfo, com o fôlego minado, começou a circular com menos mobilidade e deu brechas para o americano conectar socos contundentes. Mesmo desgastado, o craque da arte suave andou para frente e buscou a luta agarrada.

Contudo, Curtis, em noite irretocável, freou o ímpeto do oponente. A eficiência de Chris Curtis sobressaiu em relação à valentia e garra de Rodolfo no round final. O brasileiro manteve a estratégia e investiu nas entradas de queda. No entanto, o “ensaboado” Curtis refutou novamente o plano de luta do prodígio da GFTeam.

Mais inteiro no confronto, Chris acertou golpes em cheio no adversário e controlou a distância sem ser tão ameaçado para boletar o triunfo.

Mesmo com duas derrotas nas últimas três lutas, Rodolfo ainda pode dar a volta por cima. Com somente dez lutas no esporte – cinco delas no UFC – o rolo compressor do Jiu-Jitsu apresenta bastante margem de crescimento. Ele demonstrou evolução significativa na trocação em relação aos últimos combates e ainda é visto como um dos finalizadores mais letais da organização.

Com ajustes na parte em pé e nas fintas no momento certo para conseguir as quedas, Rodolfo Vieira terá boas credenciais para escalar categoria acima. E como duvidar de um dos competidores mais vitoriosos do Jiu-Jitsu e que já superou derrotas difíceis como esta?

Thiago Moisés finaliza americano

O peso leve Thiago Moisés salvou a noite dos brasileiros em Las Vegas. Com Raulian Paiva e Rodolfo Vieira derrotados por decisão unânime, Thiago trouxe alegria para o Brasil e fãs da arte suave.

O faixa-preta finalizou o americano Christos Giagos com um mata-leão aos 3min05s do primeiro round. O brasileiro se reabilitou no UFC após duas derrotas consecutivas. Ele venceu pela primeira vez desde fevereiro do ano passado, quando superou Alexander Hernandez.

Vale lembrar que Thiago já foi dono da 15ª posição no ranking da divisão e, com a vitória, está de volta ao páreo.

Confira os resultados completos do UFC:

UFC Fight Night Tsarukyan x Gamrot

Las Vegas, Nevada

25 de junho de 2022

Mateusz Gamrot venceu Arman Tsarukyan por decisão unânime

Shavkat Rakhmonov venceu Neil Magny por finalização aos 4min58s do R2

Josh Parisian venceu Alan Baudot por nocaute técnico aos 3min04s do R2

Thiago Moisés venceu Christos Giagos por finalização aos 3min05s do R1

Umar Nurmagomedov venceu Nate Maness por decisão unânime

Chris Curtis venceu Rodolfo Vieira por decisão unânime

Carlos Ulberg venceu Tafon Nchukwi por nocaute técnico com 1min15s do R1

Shayilan Nuerdanbieke venceu TJ Brown por decisão unânime

Sergey Morozov venceu Raulian Paiva por decisão unânime

Cody Durden venceu JP Buys por nocaute técnico com 1min08s do R1

Mario Bautista venceu Brian Kelleher por finalização aos 2m27s do R1

Vanessa Demopoulos venceu Jinh Yu Frey por decisão dividida