O ruidoso retorno de Rodolfo Vieira

O peso médio Rodolfo Vieira (8v-1d) está de volta à ativa após quase um ano afastado.

A lenda do Jiu-Jitsu, campeão mundial absoluto em 2011, terá pela frente o americano Chris Curtis (28v-8d), neste sábado 25 de junho, em luta do card principal do UFC Fight Night – Tsarukyan x Gamrot.

Competidor de altíssimo nível desde muito jovem, Rodolfo já enfrentou de tudo na carreira. No entanto, neste ano ele precisou superar um dos mais desafios de sua vida.

Rodolfo teve uma pequena obstrução no cérebro e foi submetido a uma angiografia cerebral, procedimento que utiliza cateteres nos vasos sanguíneos e aplica um líquido chamado contraste para evidenciar a trajetória percorrida pelo sangue.

Existia a possibilidade de o craque ter a carreira no MMA abreviada. Felizmente, não foi o caso, e o atleta foi liberado pelos médicos para voltar ao octógono, para alívio do próprio Rodolfo e dos fãs de Jiu-Jitsu.

O rolo compressor pisou no cage pela última vez em julho do ano passado, quando finalizou Dustin Stoltzfus com um esgana-galo. Com o resultado, o prodígio da GFTeam se recuperou da dolorida derrota para Anthony Hernandez. Na ocasião, o faixa-roxa Hernandez forçou a desistência do brasileiro com uma guilhotina, numa tremenda reviravolta.

Rodolfo imprimiu um ritmo avassalador no começo e quase conseguiu o triunfo no armlock. Contudo, o adversário escapou e, aos poucos, aproveitou brechas na trocação e minou o fôlego de Rodolfo, que tentou precipitadamente a queda e foi finalizado.

Aos 32 anos, Rodolfo soma oito vitórias no MMA. São sete finalizações e um nocaute, números que reforçam o instinto predatório do faixa-preta. Mas ele medirá forças contra uma das promessas mais duras da categoria até 84kg. Embalado por sete vitórias consecutivas, com direito a seis nocautes nesta sequência, Chris Curtis ainda não está nas cabeças do ranking do peso, mas pode complicar os planos de Rodolfo. Curtis também é aquele lutador que detesta deixar o duelo parar na mão dos jurados.

Invicto desde que foi contratado pelo Ultimate, Chris disputou dois combates na organização e venceu ambos por nocaute. Em sua última apresentação, superou Brendan Allen no segundo round. Dono de 16 triunfos por nocaute na carreira, é um dos strikers mais qualificados da divisão.

Diante do poder de nocaute do americano, Rodolfo precisa manter a trocação bem alinhada para encontrar espaços no momento certo e levar para o solo. Apesar de ser um especialista na luta em pé, Curtis foi finalizado apenas uma vez em 36 lutas profissionais – e isso se deu em maio de 2011.

Mas quem há de duvidar da capacidade de sair de baixo e dar a volta por cima de um dos nomes mais implacáveis que o Jiu-Jitsu já produziu?

A resposta final será dada na noite de amanhã e o vencedor pode ficar próximo de entrar no ranking da categoria. Em quem você apostaria, audaz leitor de GRACIEMAG?

