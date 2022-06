Share it

Líder da Top Brother Sul, nossa academia GMI em Floripa, Matheus Zimmermann é uma inspiração para seus alunos – e puxa treinos onde os estudantes estão, da praia às mais confortáveis instalações.

Recentemente, Zimmermann nos enviou uma defesa eficaz para quem anda sofrendo com o estrangulamento relógio.

Para evitar a finalização, repare como Matheus aguarda a movimentação do oponente e combina a levantada da perna assim que o adversário dá o primeiro passo. Em seguida, tomba e ataca a mão do inimigo, com a mão-de-vaca. Caso o aluno que estuda o vídeo esteja na faixa-branca, divisão na qual tal finalização é vetada, o faixa-preta mostra como usar a mesma transição para chegar no cem-quilos sem precisar atacar no pulso.

Estude, busque variações e blinde seu Jiu-Jitsu com mais esta técnica de defesa. Oss!

Saiba mais em: www.topbrothersul.com