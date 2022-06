Share it

Professor dono de explicações simples e saborosas, Marcos Schubert, nosso GMI em Curitiba, retorna hoje com uma aula de defesa do joelho na barriga para iniciantes no Jiu-Jitsu.

E o melhor: a aula demonstra como exercícios simples de quadril podem salvar você do aperto.

Repare como o professor de Jiu-Jitsu movimenta bastante o quadril e mantém as pegadas firmes, nos três exercícios a seguir.