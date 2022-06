Leon Mendonça conta como venceu o Mundial roxa sem tomar um ponto

Share it

Para sentir como o professor Rodrigo “Feijão” é uma parada dura, basta perceber dois indícios: primeiro, a qualidade técnica de seus alunos; segundo, que Leon Mendonça, campeão mundial absoluto faixa-roxa, ainda não ganhou a marrom de seu mestrão.

Uma das grandes revelações da Nova União nos últimos anos, Leon se consagrou no Mundial de Jiu-Jitsu 2022, em junho, na Pirâmide, em Long Beach. E o fez em grande estilo: a fera mordeu o ouro duplo ao triunfar no superpesado e absoluto sem sequer sofrer um ponto.

Na final do peso aberto, Leon mediu forças com José Steve Nduazulu. O atleta da Nova União teve desempenho dominante e finalizou o adversário com um mata-leão, quando já o vencia por 4 a 0.

“Sempre foi meu sonho ser campeão mundial peso e absoluto”, comentou Leon com o GRACIEMAG.com. “Estava sem acreditar que meu sonho de criança tinha se tornado realidade, porque eu sonhei muito com esse momento. Foi uma sensação inexplicável”.

Antes do absoluto, o jovem craque passou a guarda de Telmo Lucileno e marcou 3 a 0 para garantir o título no superpesado.

“Foi incrível, pois acertei tudo que treinei e não sofri nenhum ponto. Sei que tenho aspectos e posições em que ainda preciso melhorar e evoluir, com meu professor Rodrigo Feijão. Estamos trabalhando juntos há três anos e ele é fundamental na minha trajetória. O Feijão está do meu lado em todas as lutas, ele é um cara diferente. Ele me abraçou, disse que ia dar certo e eu precisava confiar que era meu dia. E ele estava certo.”

Para Leon, seus pontos mais fortes hoje são a agilidade e explosão. E o incentivo que vem de casa:

“Minha família, minha namorada e meus avós são meu maior combustível. Tenho o sonho de poder dar uma vida melhor a eles através do Jiu-Jitsu. Este ano volto a lutar em novembro, para a disputa do World Pro em Abu Dhabi. Espero que continue dando tudo certo.”