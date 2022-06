Share it

Criada em 1994, a GRACIEMAG é a revista favorita do lutador de Jiu-Jitsu, sempre com uma seção original e útil para o seu jogo de chão. Uma das seções mais comentadas pelos leitores é a Página Branca, com dicas para você que ainda está começando sua caminhada nas artes marciais.

Relembre as lições dadas pelo campeão Felipinho Costa numa edição antiga, e assine hoje mesmo GRACIEMAG. Oss…

1. Certifique-se que a academia escolhida tem perfil semelhante ao seu

É comum pessoas se desanimarem por um início ruim no Jiu-Jitsu. O ideal portanto é fazer uma pesquisa antes de começar a ir regularmente às aulas, para você se certificar de que o professor escolhido é experiente, atencioso com todos os alunos e não apenas com o melhores. Veja se ele realmente gosta do que faz. Caso você se dê conta de que os instrutores não lhe dão atenção, não pense que isso é normal, pois não é. Melhor do que parar de treinar é mudar para uma academia na qual você se sinta bem recebido.

2. Defesa pessoal é importante!

Muitos professores negligenciam a importância de ensinar defesa pessoal, mesmo as técnicas básicas – alguns por não saber mesmo e outros por achar isso algo ultrapassado. A defesa pessoal permite que você entenda técnicas que hoje você nem se dá conta, mas nem por isso são menos interessantes. O Jiu-Jitsu virou um esporte, sim, e a parte de defesa pessoal ficou um pouco de lado por alguns professores, mas lembre-se que todas as técnicas atuais, de alguma forma, se originaram do básico, da defesa contra agressores. Conhecer e entender o básico é como ter conhecimento da história da arte: permite que você não cometa erros com base na experiência prévia.

3. Jiu-Jitsu é com kimono, ponto

Por mais divertido que seja, e por mais que esteja na moda, procure não se aventurar pelo Jiu-Jitsu sem kimono sem antes ter um entendimento bom das técnicas de pano. Lembre-se: é mais fácil adaptar seu conhecimento do pano para o sem pano do que o contrário.

4. Não chame um faixa preta para treinar

Essa é um pouco das antigas, mas muitos graduados ainda se ofendem com isso. Na verdade, o graduado se sente um pouco desafiado quando isso acontece. Evidentemente que existem maneiras e maneiras de se falar qualquer coisa e não é uma regra pétrea, nem sempre os graduados vão se ofender. Mas confie: o mais graduado sabe quem está disponível somente pela maneira que a pessoa olha para ele. Olhe com humildade e se coloque à disposição para treinar. Se ele quiser, vai fazer o convite. E o seu treino como convidado será muito mais prazeroso, eu posso garantir.

5. Confie na técnica ensinada

Pode ser frustrante seguir treinando quando você é o mais novo da classe e todos te amassam, mas resista às frustrações. Procure se defender usando o máximo de técnicas que você já aprendeu, e caso se sinta sem opções converse com o professor. Ele geralmente vai gostar de ter um feedback de suas necessidades.

6 . Pergunte aos mais experientes

Uma das coisas mais legais do Jiu-Jitsu é a troca de informações e pontos de vistas sobre uma técnica. Sinta-se bem à vontade para tirar dúvidas com os mais graduados, nas horas certas. Logo após batucar, pergunte o que você poderia ter feito para defender determinado ataque ou mesmo não ter perdido aquela “quase” finalização. Muitas vezes os mais graduados já terão passado por essas situações e podem mostrar os atalhos. Graduados adoram se sentir valorizados, e terão o maior prazer em tentar ajudar.

7. Faça o dever de casa

É muito frustrante para um professor dar o seu máximo ensinando uma técnica ou conceito e ver que pouco tempo depois o aluno esqueceu. Fazer muitas repetições é fundamental, mesmo que você julgue que aquela técnica não é muito útil para seu jogo. Lembre-se que, como iniciante, seu estilo ainda não está definido, então o que parece inútil hoje pode vir a ser seu maior trunfo no futuro. Além da repetição, tire alguns minutos do seu dia para rever as técnicas mentalmente.

8. Seja finalizado!

Você não precisa querer bater, mas como aluno não tenha medo de se colocar em posição de desvantagem. Se isso resultar em ser finalizado, tudo bem, que sirva de lição. Garanto que no momento real de perigo, por já estar habituado com o desconforto, suas chances de prevalecer serão muito maiores.

9. Arrisque mais

Não faz o menor sentido treinar como se estivesse lutando campeonato, com pavor de errar. Existem momentos de treinar como se estivesse lutando, e seu professor saberá lhe orientar quanto a isso. Em geral, eu aconselho sempre a arriscar, tentar coisas novas, buscar aplicar a técnica do dia… Quanto mais diversificado seu jogo, mais e melhores ferramentas você terá para definir o seu potencial no futuro.

10 Confie, seja confiável e divirta-se

Nunca segure uma finalização depois dos “três tapinhas”. Se houver a menor dúvida se seu parceiro bateu, solte – melhor a precaução do que o mal estar. Sendo confiável e confiando nos seus parceiros e treinadores, o ambiente se torna mais seguro e agradável. Se você não está se divertindo, nada mais faz sentido. Jiu-Jitsu é para o resto da vida, cada etapa é muito boa, é o melhor vício que você pode adquirir!