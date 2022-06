A montada para iniciantes, por Saulo Ribeiro

Share it

Em nossa edição #244, a equipe GRACIEMAG pediu macetes e segredos da montada para diversos campeões do esporte. O craque Saulo Ribeiro foi um dos faixas-pretas que distribuiu ensinamentos valiosos, úteis para iniciantes no Jiu-Jitsu e para antigos praticantes também.

“O primeiro mandamento para ser um bom finalizador ao montar é, ao sentir que o oponente vai tombar você, abandonar a finalização e manter a montada. Começar tudo de novo além de complicado é frustrante, eu sei, mas o princiopal é manter a posição. Você terá outras chances”, começou Saulo.

“O segredo da boa montada é impor ao oponente uma pressão contínua e eficiente. É preciso ainda adequar seus ataques à sua montada predileta. Uma ‘montada alta’, por exemplo, mais perto do peito do rival, favorece os botes no braço, para kimuras e armlocks, além de permitir soltar socos, no caso do MMA. Um erro comum: na hora de desmontar e ir para o armlock, muita gente começa a se jogar para trás antes de passar a perna por cima da cabeça do oponente. É pedir para perder a finalização”, lembra o condecorado irmão de Xande Ribeiro.

“Já na ‘montada média’, você está numa zona neutra, e deve apoiar as mãos no chão, espalmadas longe do oponente, para se garantir ali por cima. Na ‘montada baixa’, você deve manter os pés virados para cima, fincados como ganchos por dentro das pernas inimigas, pesar os quadris contra os quadris inimigos e abraçar a cabeça”, concluiu o pentacampeão mundial, formado por mestre Royler Gracie.