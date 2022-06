Bibiano Fernandes analisa 1º BF Mr Cage e projeta: “Crescer com oportunidades”

Share it

Aos 41 anos, Bibiano Fernandes deu o primeiro passo em sua carreira como empresário no último fim de semana em Manaus, no Amazonas. O tricampeão mundial e recordista de defesas de títulos no One Championship, Bibiano realizou a primeira edição do BF Mr Cage com duas disputas de cinturão, incluindo um ex-UFC na luta principal.

No duelo principal da noite, o amazonense Michel Sassarito finalizou Alex Cowboy num triângulo de mão no segundo round. A vitória lhe rendeu o cinturão dos meios-médios. Sassarito voltou a vencer depois de duas derrotas em 2021.

Bibiano, faixa-preta de Jiu-Jitsu, aproveitou para deixar suas impressões sobre a luta principal da noite. De acordo com o astro, o Jiu-Jitsu foi o fator decisivo para o duelo.

“Gostei muito do que eu vi na luta entre eles dois. O Sassarito e Cowboy são dois guerreiro e fizeram uma guerra. Cowboy é sempre muito perigoso em pé e por conta disso o amazonense optou por colocar o Jiu-Jitsu como arma principal. Deu certo e fomos comtemplados uma finalização bem plástica. Jiu-Jitsu é uma arma muito eficiente em esporte de contato como o MMA”, detalhou Bibiano.

O outro cinturão em disputa foi no duelo feminino entre Lorrany Santos e Aida Zumbi, que também terminou em finalização, no quarto round. Lorrany usou a pressão e eficiência na luta agarrada para finalizar Aida numa justa guilhotina.

A luta entre dois indígenas no BF Mr Cage entrou para a história. Cacique Gui e Luendell Reis fizeram uma luta nas regras do K-1, onde não é permito derrubar e nem usar finalizações. Por decisão unânime, Gui foi declarado vencedor.

Bibiano ficou empolgado com seu primeiro evento e novas edições estão no seu radar, mas sem confirmação ainda.

“Foi a minha primeira experiência e eu quero ter constância no que eu faço. Gostei muito do eu vi e fiquei feliz por tantos atletas terem a oportunidade de mostrar o seu trabalho. A minha prioridade sempre vai ser os atletas, eu quero que eles tenham o melhor tratamento possível. Eu amo o MMA e quero que eles tenham uma vida ótima com o seu trabalho. Já estou planejando novas edição, mas não posso falar nada por agora”, conta Bibiano.

Resultados – BF Mr Cage

1ª LUTA BOXE

🔵NETO ALVES vs 🟤RUAN LANONGI

– Árbitro = DINDÔ

– Vencedor = 🟤RUAN LANONGI

– Round = 3

– Decisão = TKO

– Tempo = 00:18”

2ª LUTA MUAY THAI

🔵HELBERT BOICA vs 🟤DANIEL GADITA

– Árbitro = DINDÔ

– Vencedor = 🟤DANIEL GADITA

– Round = 3º

– Decisão = TKO

– Tempo = 2:28”

3ª LUTA MUAY THAI

🔵VITOR SANTOS vs 🟤JORDAN ROCHA

– Árbitro =DINDÔ

– Vencedor = 🔵VITOR SANTOS

– Round = 3º

– Decisão = UNÂNIME

– Tempo = COMPLETO

4ª LUTA MMA

🔵FRANCISO JAPA vs 🟤ISAI RAMOS

– Árbitro = PAULO MARCEL

– Vencedor = 🟤ISAI RAMOS

– Round = 3º

– Decisão = DIVIDIDA

– Tempo = COMPLETO

5ª LUTA MMA

🔵ALDRIO ALBERTH vs 🟤FRANCISCO ARAÚJO

– Árbitro = ALEXANDRE MAGNO

– Vencedor = 🟤FRANCISCO ARAÚJO

– Round = 1º

– Decisão = TKO

– Tempo = 1:07”

6ª LUTA KICK

🔵 EFRAIM SATERE MAWE vs 🟤CACIQUE GUI DESSANO

– Árbitro = THIAGO CID

– Vencedor = 🟤CACIQUE GUI DESSANO

– Round = 3º

– Decisão = UNÂNIME

– Tempo = COMPLETO

7ªLUTA MMA

🔵MATEUS ORTOZ vs 🟤MATEUS RAPOSINHA

– Árbitro = ALLAN MÍDIA

– Vencedor = 🔵MATEUS ORTOZ

– Round = 1º

– Decisão = TKO

– Tempo = 2:48”

8ªLUTA MMA

🔵AIDA vs 🟤LORRANY SANTOS

– Assim Árbitro = JULIANA ALEIXO

– Vencedor = 🟤LORRANY SANTOS

– Round = 4º

– Decisão = FINALIZAÇÃO GUILHOTINA

– Tempo = 1:03”

9ªLUTA

🔵RAFAEL DIAS vs 🟤DILENO LOPES

– Árbitro = ANDRÉ LEOCÁDIO

– Vencedor = 🔵RAFAEL DIAS

– Round = 3º

– Decisão = DIVIDIDA

– Tempo = COMPLETO

10ªLUTA

🔵MECHELL SASSARITO vs 🟤ALEX COWBOY

– Árbitro = ALLAN MÍDIA

– Vencedor = 🔵MECHELL SASSARITO

– Round = 2º

– Decisão = FINALIZAÇÃO TRIÂNGULO DE MÃO

– Tempo = 1:51”