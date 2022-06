A carta aberta de Felipe Preguiça após a punição da Usada

Share it



Campeão mundial absoluto em 2021, Felipe “Preguiça” Pena enviou ao GRACIEMAG.com uma carta aberta, logo após a IBJJF divulgar a notícia de que a Usada o puniria após o lutador falhar em exames antidoping. Com o resultado, o Mundial 2021 ficou sem um vencedor oficial.

Confira a declaração de Felipe Preguiça na íntegra:

“Eu me sinto no dever de vir aqui e ser transparente com quem gosta e acompanha meu trabalho desde sempre. Vocês que me seguem, gostam da minha personalidade, do meu Jiu-Jitsu, estão sempre me apoiando, torcendo e vibrando junto com as conquistas da minha carreira.

Em janeiro de 2022 recebi um email da Usada informando que apareceu no meu exame do Mundial uma quantidade irrisória de uma substância chamada Clomifeno.

Assim que recebi entrei em contato com meu médico, Dr. Felipe Pereira, e ele me disse que realmente tinha me prescrito clomifeno por questões de saúde, nada a ver com minha vida de atleta, em julho de 2021, cinco meses antes do Mundial – quando nem tinham anunciado se teria ou não Mundial por causa da Covid.

Clomifeno é um remédio vendido sem receita, em qualquer farmácia e sem qualquer restrição… Desde o primeiro momento falei para a Usada o que tinha acontecido e depois de toda investigação feita por eles resolveram diminuir minha pena de quatro anos para a pena mínima de um ano, por concordarem que não foi algo intencional, que não alterou em nada minha performance e por ser a substância que foi.

Acredito que o trabalho da Usada é importante em qualquer esporte mas mesmo isso tudo sendo comprovado por eles de acordo com o artigo 9, essa seria a pena mínima por testes feitos em competição.

Eu não acho justo. Durante o processo fui até informado que se tivesse feito uma carta pré-competição, avisando o que tinha acontecido, eu não teria problema nenhum. Mas, por inexperiência e descuido, isso acabou acontecendo.

Queria apenas dizer que estou com a consciência tranquila, sigo focado e motivado com os próximos objetivos. Tenho certeza de que tem muita coisa boa para acontecer muito em breve. Só queria agradecer ao apoio de todos vocês que estão aqui acompanhando sempre minha rotina, e os momentos bons e ruins. Estamos juntos.”

E agora, fiel leitor? Será que a fera retorna em 2023 para conquistar o ouro absoluto que vai ficar faltando? Ou vai focar apenas no ADCC e na carreira no MMA? O que você faria? Comente com a gente.