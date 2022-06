Quer se tornar um professor de sucesso no Jiu-Jitsu? Chegou LT Educação!

A Escola de Jiu-Jitsu Leão Teixeira acaba de lançar o seu mais novo pilar: a LT Educação; uma plataforma de cursos destinados a instrutores e professores de Jiu-Jitsu de todo o planeta, com o objetivo de auxiliá-los na evolução de suas carreiras.

“A idéia é propagar o conhecimento adquirido ao longo desta minha jornada de mais de 30 anos de experiência, auxiliando instrutores e professores de Jiu-Jitsu a terem êxito com suas turmas infantis,” ressalta o Mestre Leão Teixeira, faixa coral 7º grau.

O curso é 100% online e inclui conteúdo totalmente gravado em formato de vídeo aulas.

São mais de 44 horas de conteúdo, uma oportunidade perfeita para instrutores e professores interessados em aprimorar seus conhecimentos nos ensinamentos de Jiu-Jitsu infantil com um mestre que é referência no assunto.

Você irá aprender tudo sobre organização e planejamento de aulas para crianças, defesa pessoal, Jiu-Jitsu esportivo, estações de atividades em grupo e técnicas extras, além de entender como fidelizar o seu aluno, com foco nas turmas de 3 a 9 anos de idade. Adicional a isso, o curso contempla um ano de acesso ilimitado à plataforma, com um material didático exclusivo para os assinantes, 12 meses de acesso à plataforma e certificado de conclusão.

Adicional ao formato digital, mentorias online e workshops práticos serão ministrados ao longo do ano, para os que quiserem ter a oportunidade de se aprofundar ainda mais nos ensinamentos aprendidos no formato digital, ao lado do Mestre Leão Teixeira.

Para estrear este novo formato, um workshop prático que será ministrado no Rio de Janeiro, na matriz da Escola de Jiu-Jitsu Leão Teixeira no dia 9 de julho de 2022.

“Durante a pandemia, reformulamos todo o nosso formato com o intuito de torná-lo mais rico em conteúdo e de fácil acesso aos instrutores e professores de Jiu-Jitsu no Brasil e no mundo”, explica Leão Teixeira.

As inscrições e todas as informações podem ser encontradas em cursos.leaoteixeira.com, pelo e-mail cursos@leaoteixera.com ou através da nossa central de atendimento pelo whatsapp +55 (21) 2391-8355.

Não perca esta oportunidade.

Torne-se um profissional de destaque no Jiu-Jitsu!