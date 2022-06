O estilo de Gabi Pessanha no absoluto do Salvador Open

Share it

Como você usa sua guarda para domar e surpreender passadores e passadoras?

Confira como a campeã Gabi Pessanha usou sua temida guardinha no Salvador Open da IBJJF, em maio último.

No peso superpesado, a estrela da Infight tentou até um balão da guarda aberta, para depois usaro pé no bíceps para raspar Iris Batista.

Na final do absoluto, a joia da Cidade de Deus mostrou o valor de uma boa e eficaz mão na gola para incomodar e quebrar a postura.

Gabi então mirou as costas, minou Amanda de Oliveira para depois passar e montar. As duas finalizações foram bem similares, com uma variação do armlock da montada.

Reveja Gabi em ação, e bons estudos. Oss!