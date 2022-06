Glover Teixeira quer fazer história (de novo) no UFC

Share it

O brasileiro Glover Teixeira (33v-7d) e o tcheco Jiri Prochazka (28v-3d) farão a luta principal do UFC 275, sábado 11 de junho, em Singapura. Lutador mais velho a ser campeão do Ultimate, Glover, no auge de seus 42 anos, vai por em jogo o cinturão meio-pesado em sua primeira defesa de título.

Os atletas chegam embalados ao país asiático. O mineiro de Sobrália emplacou a sexta vitória consecutiva ao estrangular o polonês Jan Blachowicz, com um esgana-galo no segundo round, em outubro do ano passado. Desta sequência, apenas a luta contra Nikita Krylov, em maio de 2019, foi parar na mão dos jurados. De resto, são quatro finalizações e um nocaute a favor do faixa-preta.

O retrospecto de Jiri é ainda mais avassalador.

O desafiante é daqueles que resolve na via rápida. Striker com fama de sanguinário, ele empilhou 12 triunfos seguidos nos últimos sete anos, até ser apontado como um dos melhores meio-pesados do mundo. Ele estreou no UFC em julho de 2020 e precisou apenas de duas vitórias para se credenciar à disputa de cinturão. Primeiro, Prochazka atropelou Volkan Oezdemir e, em seguida, despachou Dominick Reyes com uma cotovelada giratória para conseguir o nocaute.

Prochazka soma impressionantes 25 vitórias por nocaute e duas finalizações. Apenas um de seus 31 combates, foi decidido pelos juízes.

Glover, porém, não fica tão atrás. Dono de sete vitórias por finalização no UFC, brasileiro é o recordista de finalizações na categoria. O ex-campeão Blachowicz e Thiago Marreta são nomes que sucumbiram ao poder de fogo do veterano. Mas se engana quem acredita que a arte suave é o único caminho para o craque manter o cinturão. No passado, Ryan Bader e Rashad Evans trocaram com o craque e beijaram a lona. Além do mais, Glover sabe combinar como ninguém o jogo de finalizações com o ground and pound viceral.

Foi o que aconteceu na luta contra o americano Anthony Smith, em maio de 2020. Smith tentou usar a jovialidade como trunfo e imprimiu um ritmo muito forte no começo. Com toda a experiência, Glover resistiu à tempestade inicial e minou gradualmente o adversário no ground and pound até conseguir a vitória por nocaute técnico no quinto round.

Jiri Prochazka é um nocauteador nato. No entanto, deixa muitas brechas e é atingido com facilidade. Foi balançado em pé nas duas lutas que fez no UFC, mas sobressaiu pelo poder de fogo descomunal. Mas nem Reyes ou tampouco Oezdemir se equiparam à qualidade técnica de Glover. O mineiro, 13 anos mais velho do que o tcheco, há de usar a experiência a seu favor. Qualquer desleixo pode ser fatal para ambos os lados.

A trocação franca não é dos melhores caminhos para o campeão. Seria justamente cair na arapuca tramada pelo desafiante. Num cenário ideal, o brasileiro poderia aproveitar um dos erros do tcheco e conseguir a queda. Em seguida, neutralizá-lo e aproveitar os espaços para buscar a finalização ou nocautear.

Glover e Prochazka somam 71 lutas profissionais de MMA juntos. Apenas dez duraram até a decisão dos juízes. São atletas do mais alto nível mundial e que têm todas as credenciais para proporcionarem um ótimo espetáculo aos fãs de luta.

Confira o card completo do UFC 275:

UFC 275

Singapura

11 de junho de 2022

Peso-meio-pesado: Glover Teixeira x Jiri Prochazka

Peso-mosca: Valentina Shevchenko x Taila Santos

Peso-palha: Weili Zhang x Joanna Jedrzejczyk

Peso-meio-médio: Jack della Maddalena x Ramazan Emeev

CARD PRELIMINAR (19h30, horário de Brasília):

Peso-médio: Brendan Allen x Jacob Malkoun

Peso-pena: Seung Woo Choi x Joshua Culibao

Peso-leve: Hayisaer Maheshate x Steve Garcia Jr.

Peso-meio-médio: Jake Matthews x André Fialho

Peso-galo: Kyung Ho Kang x Danaa Batgerel

Peso-palha: Na Liang x Silvana Juarez

Peso-galo: Ramona Pascual x Joselyne Edwards

E aí, fiel leitor! Glover Teixeira vai manter o cinturão? Ou Jiri Prochazka será o novo campeão? Comente com a gente.