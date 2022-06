Evento de Bibiano, BF Mr Cage terá duelo inédito entre indígenas

Share it

Com a pegada inovadora no cenário do MMA, o BF Mr Cage Fight Music Show terá na sexta-feira, 10 de junho, na Arena Amadeu Teixeira, em Manaus, um combate inusitado: caciques das etnias Dessana e Sateré Mawé, se enfrentando, em luta inédita no Brasil, em combate nas regras de K-1 (kickboxing).

Os portões do evento estarão abertos a partir das 19h30, e a primeira luta, está marcada para 20h.

Os ingressos para o 1º BF Mr. Cage Fight Music Show podem ser comprados nas Óticas Diniz do Manauara, Shopping Sumauma e Grande Circular. O segundo lote de ingressos para arquibancada custa R$55. Ingressos para cadeira VIP, meia, custa R$ 105. Mesa para quatro pessoas sai pelo valor de R$600 e pode ser adquirida somente no contato 92 98413-1612.

O COMBATE

Estreante em grandes eventos, o cacique Gui, da etnia Dessana, será o responsável por representar a região do Alto Rio Negro no Amazonas. Psicologicamente bem, no peso, e pronto para o combate, o cacique do Alto Rio Negro garante estar realizando um sonho.

“Treinei muita sequência de golpes e é uma honra estar lutando profissionalmente. Ao mesmo tempo que me sinto realizando um sonho, sei que tudo isso é realidade. Agradeço a Deus e ao Bibiano e ao Samir pela oportunidade”, explicou Gui, que revelou um pouco como está a preparação para o combate. “Treinei muita sequência de golpes, resistência e estou me sentindo muito bem para fazer essa luta”, pontuou.

Do outro lado, Luendel Reis treina muay thai e Jiu-Jitsu no CT Gaditas, em Manaus. De acordo com o cacique da etnia Sataré Mawé, a audiência terá um excelente confere.

“Poder representar minha equipe (CT Gaditas), e também minha família, meus filhos, e minha etnia Saterê Maué para mim é muito importante. Se hoje estou aqui é graças a meu povo que lutou lá atrás. Carrego isso sabendo que os meus avós e ancestrais foram pessoas fortes e guerreiras”, disse Reis, que revelou, em seguida, o principal objetivo de ter aceitado a luta. “Quero ganhar e voltar a lutar pelo Brasil. Essa é uma oportunidade única. Lutar no Mr. Cage, perto de casa e retomar minha carreira”, afirmou.

DJ MAY SEVEN CONFIRMADA

Conhecida na terrinha baré, a DJ May Seven será a responsável por comandar a noite. Amazonense de nascença, May Seven carrega em sua essência, tendências e influências culturais da música brasileira.

Conhecia por fazer uma apresentação que leva o ouvinte a uma imersão sonora única, a artista faz seu público vibrar, sempre conectada de forma única com seus seguidores.

CONFIRA O CARD COMPLETO DO EVENTO

MAIN EVENT – SUPER LUTA PESO MEIO MÉDIO 77,700kg

Alex Cowboy (Três Rios-RJ) x Michell Sassarito (Manaus-AM)

CO MAIN – SUPER LUTA PESO GALO 61,700kg

Dileno Lopes (Manaus-AM) x Rafael Dias (Manaus-AM)

DISPUTA CINTURÃO PESO PALHA 52,700kg

Julia Polastri (Duque de Caxias-RJ) x Taynara Farias (Manaus – AM)

DISPUTA CINTURÃO PESO PENA – 66,700

Lorrany Santos (Itabora-RJ) x Aida Zumbi (Benevides-PA)

SUPER LUTA PESO GALO 61,700kg

Mateus Raposinha (Vitória da Conquista-BA) x Mateus ortiz (Manaus)

CARD PRELIMINAR

LUTA DE MMA PESO PENA 66,000Kg

Aldrio Alberth (Manaus-AM) x Francisco Araújo (Manaus-AM)

SUPER LUTA CASADA

Cacique Gui (etnia Dessano) x Luendell Reis (etnia Sateré Mawé)

LUTA DE MUAY THAI

PERNAMBUCO VS MANAUS

Vitor Santos (Fortaleza) x Jordan Rocha (Manaus)

LUTA DE MUAY THAI

MARANHÃO VS FORTALEZA

Andre Sousa VS Anderson Nascimento

BOXE

MANAUS VS MANAUS

Lamongi VS Neto