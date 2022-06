Share it

Exímio instrutor de defesa pessoal para policiais, o faixa-preta Paulo “Peposo” Curi também é um célebre colecionador de medalhas pela IBJJF.

Peposo, fera brabíssima, sempre cultuou os detalhes ancestrais dos japoneses para conquistar seus títulos no moderno Jiu-Jitsu brasileiro.

Esta semana, o professor nos passou alguns macetes para você estourar qualquer pegada, até daquele parceiro de treinos com as mãos mais fortes que a do Hulk.

Confira a manobra tripla, e bons treinos.