Leandro Lo ensina passagem de guarda com legdrag

O que fez do faixa-preta Leandro Lo um dos melhores no esporte? Hoje heptacampeão mundial com mais um ouro no absoluto, o lutador paulista uniu duas qualidades raras: gana extrema de vencer com uma técnica muito criativa e difícil de decifrar.

Em meados de 2013, o ainda peso leve Lo já se colocava como um dos grandes lutadores de Jiu-Jitsu de seu tempo, com títulos importantes por todos os cantos do planeta.

Além de sua guarda elástica, o campeão já impressionava por seus detalhes e inovações ao jogar por cima, sempre com agilidade e ajuste preciso nas transições. Em vídeo exclusivo de GRACIEMAG, Leandro mostrou há quase dez anos seus macetes para superar a guarda de gancho por fora dos oponentes, com seu legdrag que parecia uma chave-mestra.

Confira os detalhes da posição ensinada por Leandro, e bons estudos com o dono de oito ouros em Mundiais.