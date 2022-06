Nicholas Meregali e a corrente firme e ininterrupta do Jiu-Jitsu

Share it

Após vencer a final com Erich Munis por uma vantagem, Nicholas Meregali conquistou seu primeiro ouro absoluto no Mundial 2022, em Long Beach, na Califórnia.

Meregali foi o segundo gaúcho a chegar ao trono do Jiu-Jitsu. Dos reis absolutos, cinco nasceram no Rio, três em SP, dois em MG e um, Ronaldo Jacaré, no Espírito Santo. Um campeão nasceu no Amazonas – Xande Ribeiro, que se aposentou dos Mundiais este ano e deixou sua faixa e algumas lágrimas no tatame.

O primeiro lutador nascido no Rio Grande do Sul a ganhar o título foi o monstruoso passador José Mario Sperry, em 1998 – em duelo contra outro fenomenal guardeiro, Roberto Roleta.

Sperry então conheceu Mario Reis, para quem deu aulas até a faixa-roxa em Porto Alegre. E Reis, anos e anos depois, formaria a máquina Nicholas Meregali, consagrado em 5 de junho de 2022 com a maior glória do Jiu-Jitsu esportivo.

Quando for transmitir todo seu conhecimento no dojo, lembre-se: na corrente do bem do Jiu-Jitsu, seu aluno – ou o aluno de seu aluno – pode um dia virar um novo rei.

Para conferir os resultados completos do Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF, clique aqui.