Apesar de lutar entre os pesadíssimos, Igor Silva consagrou-se como um atleta rápido, com uma guarda ágil e fatal. E fechada como um cadeado.

Em aula exclusiva para os leitores de GRACIEMAG, o faixa-preta formado pela GFTeam ensina os primeiros passos para você esgrimar o passador com eficiência, e amansar o rival antes de executar sua armadilha.

Igor explica, ainda, como ele gosta de preparar o triângulo na perna do oponente para facilitar a raspagem. Com o adversário sem base, repare como o faixa-preta bate no cotovelo inimigo e o desloca para o lado que quer, para depois terminar na montada.

Veja o pacote completo e aprenda com ele: