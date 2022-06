Mundial 2022: Leon Mendonça e Tiago Nascimento reinam na roxa e azul

Share it

Futuros astros do Jiu-Jitsu movimentaram a Pirâmide em Long Beach, no segundo dia de ação do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu 2022.

Talentos das faixas coloridas brilharam no ginásio da charmosa Universidade Estadual de Long Beach. Caso do jovem craque Leon Mendonça (Clube Feijão), que dominou o peso superpesado e o absoluto para garantir o ouro duplo. Entre os azuis, quem reinou foi o talentoso Tiago Nascimento. O atleta da Alliance levou o peso pesado e depois conquistou o peso aberto.

Sem deixar os adversários sonharem com a vitória, Leon se consagrou de forma dominante na competição. O aluno prodígio de Rodrigo Feijão se tornou campeão sem sequer sofrer um ponto. A medalha de ouro no absoluto veio após finalizar José Steve Nduazulu, com um mata-leão, quando já vencia o rival por 4 a 0.

No aberto, o atleta da Nova União não conseguiu a finalização, mas teve atuação irretocável. Leon passou a guarda habilidosa de Telmo Lucileno e garantiu a vitória por 3 a 0 para morder o ouro.

O “Menino de Gelo” Cole Abate foi outro lutador que dominou sua categoria. Cole se tornou o grande rei do peso-pena roxa. Com direito a dois armlocks, Cole chegou à final da divisão depois de empilhar três finalizações. O jovem prodígio fechou a final com Gustavo Ogawa, seu companheiro de equipe na AOJ.

Depois de bater na trave no Brasileiro, Thiago Saboia dominou o peso leve, uma das categorias mais disputadas na faixa-roxa. E foi com maestria. Thiago finalizou as cinco lutas que disputou e foi coroado na final, ao aplicar um armlock em Juninho Alvim. O fenômeno da Alliance é considerado um dos mais promissores lutadores da nova geração.

Entre os plumas, Rerisson Gabriel levou o ouro. O carioca derrotou Kevin Gabriel por 4 a 2 na final, em duelo decidido na guarda 50/50. O triunfo consagra a temporada do atleta da Checkmat, que ficou com a medalha de bronze no Pan, e a de prata no Europeu e no Brasileiro.

Tiago Nascimento é ouro duplo na azul

Na faixa-azul o grande nome foi Tiago Nascimento, que se consagrou duplo campeão. Depois do ouro no peso pesado, o atleta da Alliance levou o absoluto ao bater João Vitor (Dream Art) na decisão. No pódio, Tiago foi promovido faixa-roxa por seu professor, Mario Reis.

Destaques do juvenil

No feminino, Sarah Galvão segue imbatível como juvenil. A jovem craque da Atos entrou para a história se tornar a primeira mulher a conseguir um Grand Slam duplo, honraria daqueles que vencem a categoria e o absoluto no Europeu, Pan, Brasileiro e Mundial.

A “Baby Shark” mordeu o ouro do absoluto ao conseguir uma finalização via estrangulamento das costas. Em seguida, derrotou Sofia Delgado por 5 a 2 na decisão do meio-pesado.

Quem também brilhou entre os juvenis foi o duro Rafael Hipólito. O representante da Gracie Barra faturou o ouro duplo no Juvenil 2, com as conquistas nos pesos pesado e aberto. Além do ritmo avassalador e o jogo de pressão sobre os adversários, as quedas foram um fator diferencial para Rafael se consagrar no torneio. Na final do absoluto, a fera manteve a estratégia, conseguiu uma raspagem e uma queda e venceu Caio Ramos por 4 a 2. Rafael terminou a luta com um estrangulamento encaixado, mas Caio resistiu.

Confira os resultados completos na faixa-roxa:

Masculino

GALO

Ethan Shane Johnston derrotou Jerzy Izdebski

PLUMA

Rerisson dos Santos derrotou Kevin Gabriel Mascarenhas

PENA

Cole Anthony derrotou Gustavo Umeoka

LEVE

Thiago Robson derrotou Oilson Valdinei

MÉDIO

Jefferson Alves derrotou José Steve Nduazulu

MEIO-PESADO

Pedro de Azevedo derrotou Takeshiro Tanino

PESADO

Guilherme Avelino derrotou Leonardo Silveira

SUPERPESADO

Leon da Silva derrotou Telmo Lucileno

PESADÍSSIMO

Pedro Marcolino derrotou Wyatt Beau

ABSOLUTO

Leon da Silva derrotou José Steve Nduazulu

Confira os resultados completos na faixa-azul adulto:

Masculino

GALO

Kleber Barboza derrotou Adam Bejaoui

PLUMA

João Vitor Alves derrotou Lucas Boraschi

PENA

Guy Alexander derrotou Colby Hernandez

LEVE

Rafael Gamba derrotou João Vitor Venâncio

MÉDIO

Enzo Marasciulo derrotou Nicholas Mataya

MEIO-PESADO

Beauchamp Keeve derrotou Logan Smith

PESADO

Tiago Nascimento derrotou Christopher Patrick

SUPERPESADO

Blake Brown derrotou Zack Bartell

PESADÍSSIMO

Leonardo Gonçalves derrotou Samuel Palumbo

ABSOLUTO

Tiago Nascimento derrotou João Vitor Venâncio

O que achou dos resultados nas faixas-coloridas, leitor de GRACIEMAG? Comente com a gente.