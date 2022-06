Rafael Dias quer ensinar o que é pressão no BF Mr Cage, em Manaus

Share it

O duelo entre Dileno Lopes (Team Lopes) e Rafael Dias (Chute Boxe Diego Lima), que será evento coprincipal da 1ª edição do BF Mr. Cage Fight Music Show, será no dia 10 de junho, a partir das 20h, na Arena Amadeu Teixeira, em Manaus.

O combate casa um ex-UFC contra um dos melhores pesos-galos do país no MMA. E de acordo com Rafael (18-7-1), que vem de duas vitórias seguidas, uma delas sobre Valdileno de Almeida Maia (Lopes vem de duas derrotas), em dezembro, o objetivo é mostrar dentro do cage, que além de representar a nova geração, apresenta muita pressão.

“Eu me sinto na obrigação de ganhar a luta independente do que qualquer um fale. Quem tem boca fala o que quer. Mas vou mostrar, lá dentro do cage, que eu apresento a pressão. Aqui fora, não dá pra sentir essa pressão. Então, posso garantir que lá dentro, vou buscar a vitória”, afirmou Dias.

Além de muito esperado, o combate tem não só um “choque de gerações”, como também, um choque de estilos. Rafael Dias, que tem um estilo trocador, terá pela frente o estilo mais finalizador de Dileno (21-7-0). Independente das diferenças, o atleta da Chute Boxe revelou um pouco da preparação para o duelo do dia 10 de junho, em Manaus.

“O meu treino tem sido bem intenso. Estou com um trabalho específico para essa luta, pois quero vencer. Acredito que o pior de todo atleta é o corte de peso, que sempre é difícil mas estou bem focado e mantendo uma boa alimentação. Pronto para uma boa atuação na Arena”, garantiu.

O BF MR. CAGE FIGHT MUSIC SHOW

Os ingressos para o 1º BF Mr. Cage Fight Music Show, estão à vendas nas Óticas Diniz do Manauara, Shopping Sumaúma e Grande Circular. A arquibancada do 1º lote (limitado até o dia 27) custa R$30 + 1kg de alimento não perecível a ser entregue no dia do evento. O segundo lote da arquibancada custará R$55. Já os ingressos para cadeira VIP meia custarão R$105,00. Mesa para 4 pessoas pelo valor de R$600 e podem ser adquiridos somente no contato 92 98413-1612.

O principal show de lutas do Amazonas acontece, desta vez, com o patrocínio do Hospital Samel, Shark Energy Drink, Novotel Manaus, Natan Congelados, Lopes, Santa Cláudia e Gráfica Impacto.

CONFIRA O CARD COMPLETO DO EVENTO

MAIN EVENT – SUPER LUTA PESO MEIO MÉDIO 77,700kg

Alex Cowboy (Três Rios-RJ) x Michell Sassarito (Manaus-AM)

CO MAIN – SUPER LUTA PESO GALO 61,700kg

Dileno Lopes (Manaus-AM) x Rafael Dias (Manaus-AM)

DISPUTA CINTURÃO PESO PALHA 52,700kg

Julia Polastri (Duque de Caxias-RJ) x Taynara Farias (Manaus – AM)

DISPUTA CINTURÃO PESO PENA – 66,700

Lorrany Santos (Itabora-RJ) x Aida Zumbi (Benevides-PA)

SUPER LUTA PESO GALO 61,700kg

Mateus Raposinha (Vitória da Conquista-BA) x Mateus ortiz (Manaus)

CARD PRELIMINAR

LUTA DE MMA PESO PENA 66,000Kg

Aldrio Alberth (Manaus-AM) x Francisco Araújo (Manaus-AM)

SUPER LUTA CASADA

Cacique Gui (etnia Dessano) x Luendell Reis (etnia Sateré Mawé)

LUTA DE MUAY THAI

PERNAMBUCO VS MANAUS

Vitor Santos (Fortaleza) x Jordan Rocha (Manaus)

LUTA DE MUAY THAI

MARANHÃO VS FORTALEZA

Andre Sousa VS Anderson Nascimento

BOXE

MANAUS VS MANAUS

Lamongi VS Neto