Bebeto pretende provar que é o melhor peso-galo do planeta

Share it

Carlos Alberto “Bebeto” Oliveira é o representante da GFTeam no peso-galo do Campeonato Mundial, que teve início nesse dia 2 de junho, em Long Beach, na Califórnia. O faixa-preta vai disputar a divisão mais leve do torneio, que reúne 15 atletas em disputa.

Bebeto tem Henrique Rossi (SAI) como seu primeiro oponente na categoria neste sábado, dia 6, quando ocorrem as lutas qualificatórias do Mundial 2022 na faixa-preta.

“A categoria está cheia de atletas duros, porém acredito que no nível que o Jiu-Jitsu se encontra atualmente, todos temos chance. Vai vencer aquele que tiver mais vontade – e eu vou dar 100% do meu potencial, como sempre”, destaca Bebeto.

Atual campeão no Pan-Americano, depois de vencer Thalison Soares (AOJ) na final, Bebeto explica a sensação de ser campeão e como isso faz diferença para lutar o Mundial.

“Fico feliz com esses títulos, pois vejo que o meu trabalho duro está sendo recompensado… Mas não deixo subir até a cabeça! Independente dos resultados, mantenho o mesmo foco em todas as competições. É como funciona a mente de campeão”, detalha Bebeto, antes de comentar sobre um novo possível confronto com Thalisson.

“O Thalison é um atleta duríssimo, sempre que lutamos fazemos uma guerra. Porém não treino pensando em um atleta somente e, sim, para ganhar a categoria, pois tem muitos outros grandes atletas lá.”

Quem leva o ouro dos magrinhos, fiel leitor?