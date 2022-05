Ex-UFC, Dileno Lopes quer “impor medo” e brilhar no BF MR Cage, em Manaus

Share it

Uma das principais atrações da primeira edição do BF Mr. Cage Fight Music Show, o manauara Dileno Lopes (21v, 7d), representante da equipe Team Lopes MMA, terá pela frente, o conterrâneo Rafael Dias (17v, 7d), da equipe SD Sytem, no evento co-principal. O combate está marcado para 10 de junho, a partir das 20h na Arena Amadeu Teixeira, zona oeste de Manaus.

A luta no peso-galo (até 61,7kg) tem sido bastante aguardada pelos amantes do MMA do estado e de todo o Brasil. Primeiro pela rivalidade, e segundo por colocar em jogo um striker contra o estilo finalizador de Dileno. Mas o lutador bom de Jiu-Jitsu garante que a expectativa não gera pressão extra.

“Ele não é nada diferente e não sinto pressão nenhuma. Na verdade, ele é que precisa ter medo de mim”, provocou Dileno Lopes. “Pelas minhas lutas, enfrentei grandes atletas. Eu sinceramente não o vejo como um cara perigoso, nem na luta em pé nem na luta de chão. Ele é sim, um cara que tem vitórias recentes. Mas quando pega alguém duro, como eu, ele não cresce. Apesar de ser mais novo, e naturalmente possuir mais gás, não vejo risco algum. Estou em casa, vou fazer o dever de casa sem menosprezar ele nem ninguém. Estou pronto para fazer um bom combate”.

E por falar em casa, faz pouco mais de oito anos que o ex-UFC não luta em Manaus. Motivo este que, segundo o mesmo, serve para motivar ainda mais para o próximo dia 10:

“É como se fosse algo novo. Minha equipe e meus amigos sempre me perguntaram quando eu ia lutar em Manaus e chegou a hora. Eu sempre quis lutar na Arena Amadeu Teixeira. É como se isso pudesse renovar minhas energias, principalmente por ter a minha torcida. Aquela vibração é algo bem diferente quando você luta fora do país. Aqui, em Manaus, estou em casa, tranquilo, confiante, e animado para esta luta. Me sinto bem inspirado”.

Os ingressos para o 1º BF Mr. Cage Fight Music Show estão à venda nas Óticas Diniz do Manauara, Shopping Sumauma e Grande Circular. A arquibancada do 1º lote (limitado até o dia 27) e custa R$30 + 1kg de alimento não perecível a ser entregue no dia do evento. O segundo lote da arquibancada custará R$55. Já os ingressos para cadeira VIP (meia) custarão R$ 105. Mesa para quatro pessoas sai pelo valor de R$600 e pode ser adquirida somente via contato telefônico: (92) 98413-1612.

O principal evento de lutas do Amazonas será realizado com o patrocínio do Hospital Samel, Shark Energy Drink, Novotel Manaus, Natan Congelados, Lopes, Santa Cláudia e Gráfica Impacto.

Confira o card completo:

MAIN EVENT – SUPER LUTA PESO MEIO MÉDIO 77,700kg

Alex Cowboy (Três Rios-RJ) x Michell Sassarito (Manaus-AM)

CO MAIN – SUPER LUTA PESO GALO 61,700kg

Dileno Lopes (Manaus-AM) x Rafael Dias (Manaus-AM)

DISPUTA CINTURÃO PESO PALHA 52,700kg

Julia Polastri (Duque de Caxias-RJ) x Taynara Farias (Manaus – AM)

DISPUTA CINTURÃO PESO PENA – 66,700

Lorrany Santos (Itabora-RJ) x Aida Zumbi (Benevides-PA)

SUPER LUTA PESO GALO 61,700kg

Mateus Raposinha (Vitória da Conquista-BA) x Mateus ortiz (Manaus)

CARD PRELIMINAR

LUTA DE MMA PESO PENA 66,000Kg

Aldrio Alberth (Manaus-AM) x Francisco Araújo (Manaus-AM)

SUPER LUTA CASADA

Cacique Gui (etnia Dessano) x Luendell Reis (etnia Sateré Mawé)

LUTA DE MUAY THAI PERNAMBUCO VS MANAUS

Vitor Santos (Fortaleza) x Jordan Rocha (Manaus)

LUTA DE MUAY THAIMARANHÃO VS FORTALEZA

Andre Sousa VS Anderson Nascimento

BOXE MANAUS VS MANAUS

Lamongi VS Neto