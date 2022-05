Share it

Que tal rever hoje esse clássico do Jiu-Jitsu peso leve, entre os notáveis guardeiros Leandro Lo e Michael Langhi?

A luta ocorreu há mais de dez anos, em junho de 2011, e valeu o ouro no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, no Tijuca Tênis Clube, no Rio.

E aí, o que você aprendeu com o duelo?