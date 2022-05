Vídeo: Kyra Gracie testa o Jiu-Jitsu de Malvino Salvador na Gracie Kore

Share it

Nossa GMI Gracie Kore, na Barra da Tijuca, costuma receber uma legião de lendas vivas do esporte, de Roger Gracie a Zé Mario Sperry, de João Alberto Barreto a Xande Ribeiro, de grande mestre Robson a Zeca Pagodinho.

Em dezembro de 2018, contudo, os astros principais do treino eram mesmo os fundadores da escola, o casal Kyra Gracie e Malvino Salvador, que testavam algumas posições de Jiu-Jitsu diante do trepidante Carlos Arthur Jr.

A atividade, flagrada com exclusividade pela equipe de GRACIEMAG, aconteceu durante seminário de Roger. O tricampeão mundial absoluto de Jiu-Jitsu e campeão absoluto do ADCC 2005 passava detalhes para estrangular pelas costas, no que o atento aluno Malvino tentava ajustar a técnica com ajuda de Kyra.

Com as dicas de Roger, Malvino testou o estrangulamento, e depois foi a vez de Kyra aplicar o arrocho, mostrando sua conhecida precisão no ataque pelas costas.

Relembre no vídeo abaixo o treininho de Kyra Gracie e Malvino Salvador na Gracie Kore.