Vídeo: Roger Gracie e seu estrangulamento da montada no Mundial de 2009

Share it

Ainda antes da hegemonia de Marcus Buchecha, outro grandalhão habilidoso no Jiu-Jitsu impunha seu domínio na Pirâmide do Mundial da IBJJF. Roger Gracie, ao longo da sua carreira, acumulou dez títulos mundiais como faixa-preta – sete no peso e três no absoluto, o que consagrou de uma vez por todas seu estilo clássico e funcional, sem firula e sem perder posições.

Exemplo disso foi registrado no Mundial de 2009, no qual o “Cobertor Gracie” fez sua progressão característica contra o americano craque de Jiu-Jitsu Rafael Lovato, nas quartas de final do absoluto. Para vencer, Roger quedou, passou, montou e apertou da montada, no seu estrangulamento cruzado tradicional.

Confira este belo duelo resgatado dos arquivos da IBJJ no vídeo abaixo.