Na busca pela “excelência”, Thalison faz camp do Mundial com irmãos Mendes

O jovem Thalison Soares, de 23 anos, sempre se diferenciou não só pela sua técnica, mas pela maneira de agir e pensar a carreira. Suas atitudes foram contempladas com feitos inéditos em sua trajetória.

O manauara, por exemplo, foi o primeiro atleta a conquistar o chamado “Grand Slam” da IBJJF como faixa-azul, roxa e marrom, feito reservado aos que vencem o Campeonato Europeu, Pan-Americano, Brasileiro e Mundial do mesmo ano.

O sucesso levou Thalison a empreender e logo após receber a faixa-preta, em junho de 2019, ele decidiu montar sua primeira escola de Jiu-Jitsu na Austrália.

Após três anos na elite do esporte, com títulos no Europeu, Pan e Mundial Sem Kimono, Thalison refletiu e agora vai atrás do ouro que falta. Para lutar seu segundo Campeonato Mundial, ele arrumou as malas e viajou até a Art of Jiu-Jitsu, na Califórnia para aprender com Guilherme e Rafael Mendes.

Para Thalison, acumular experiências para ser um atleta melhor e um homem de negócios requer dedicação e novos desafios.

“Meu maior objetivo sempre foi a evolução e é isso que estou buscando. A AOJ é uma equipe muito profissional e eles têm tudo o que precisam para fazer acontecer. Estou aprendendo muito desde que cheguei aqui. Minha academia na Austrália está indo bem, esse intercâmbio que estou fazendo na AOJ também irá fazer minha academia crescer. Fico feliz que meus alunos estão me apoiando de lá. Os Mendes fazem tudo com muita excelência, e estou aqui buscando aprender e evoluir”, destaca Thalison.

O campeão também quer aprender novos conceitos para aplicar na carreira não somente como atleta, mas como pessoa.

“Estou aqui para aprender não só a vencer um Mundial na faixa-preta, mas também para entender o comportamento que preciso para lidar com as competições. Isto é, como agir, falar, andar… Quero ser melhor em tudo com excelência e vejo que aqui na AOJ eles são exemplos nisso”, conta.

Desde que chegou, ele já venceu o San Diego Open da IBJJF, último torneio antes do Campeonato Mundial 2022.