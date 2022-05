Ex-UFC, Alex Cowboy volta a lutar no BF Mr. Cage em Manaus

Share it

Na segunda-feira, 16 de maio, o Salão Bossa Nova, da Arena da Amazônia, foi palco do lançamento oficial da 1ª edição do BF Mr. Cage Fight Music Show, marcado para 10 de junho, na Arena Amadeu Teixeira, zona oeste da capital amazonense.

O espetáculo de lutas, que promete sacudir os eventos de MMA de todo o Brasil, é organizado pela Flash Corporation do craque Bibiano Fernandes, em parceria com a Fight Agency e apoio da 3D Sport, do governo do Amazonas e da prefeitura de Manaus.

Com 12 combates confirmados – entre MMA, boxe, K-1 (luta em pé) e muay thai, Bibiano, CEO da Flash Corporation, afirmou estar ansioso para o evento – e para revelar novos talentos do mundo da luta.

“É importante agradecer os apoios do governador Wilson Lima e do prefeito David Almeida, que juntos, têm promovido o esporte. A luta no Brasil precisa de plataformas que deem mais visibilidade aos novos lutadores, e é isso que a nós queremos fazer pelo nosso estado aqui no Amazonas. Dar oportunidade a quem está preparado para fazer uma boa apresentação”.

CEO do Mr. Cage, Samir Nadaf explicou que além de revelar talentos, a proposta de junção das marcas visa a promoção de grandes combates em Manaus.

“Nossa ideia é revolucionar os eventos de luta no país. Teremos uma DJ de renome para a parte musical, a luta do Alex Cowboy, que acabou de sair do UFC, contra o Michel Sassarito, além de um duelo de dois grandes nomes que precisam vencer para entrar no Ultimate – aliás, Dileno Lopes e Rafael Dias é uma luta que a população manauara sempre quis ver”, detalhou.

Subsecretário de esportes do município, Aurilex Moreira, falou sobre a importância de poder incentivar e fomentar a luta em Manaus.

“É um evento importante para a Prefeitura, afinal não só vai incrementar o esporte, como incentivar o lutador manauara e fomentar o comércio de serviços em Manaus. A Prefeitura, juntamente com o Governo do Estado, trabalha para que a economia gire em Manaus. O evento é local, a organização é local, com grande parte dos atletas manauaras, e a economia se fortalece localmente. Essa visão do coletivo vai fazer com que essa economia gire aqui. Então é assim que o prefeito David Almeida pensa, e como o governador Wilson Lima pensa. Nós, enquanto subsecretaria, estamos aqui para fazer acontecer”, afirmou.

ENCARADAS

Entre os duelos mais esperados da noite, Dileno Lopes e Rafael Dias fizeram encarada eletrizante. Porém, o confronto manauara entre Francisco Araújo e Aldrio Alberth foi marcado por tom ainda menos amistoso. Eles precisaram ser apartados pela organização, após o clima quente e muito empurra-empurra na encarada.

INGRESSOS

Os ingressos do 1º BF Mr. Cage Fight Music Show já estão à venda em vários pontos de Manaus. A arquibancada, com o 1º lote limitado, está sendo vendida por R$ 30 mais um quilo de alimento não perecível. O segundo lote, do mesmo setor, custará R$55.

Já os ingressos para cadeira VIP custam R$ 105, e a mesa para quatro pessoas custa R$600. As entradas podem ser adquiridas nas Óticas Diniz (Manauara / Sumauma / Grande Circular).

PATROCINADORES

O principal evento de lutas do Amazonas tem o patrocínio do Hospital Samel, Shark Energy Drink, Novotel Manaus, Natan Congelados, Lopes, Santa Cláudia e Gráfica Impacto.

Card do 1º BF Mr. Cage Fight Music Show

MAIN EVENT – SUPER LUTA PESO MEIO MÉDIO 77,700kg

Alex Cowboy (Três Rios-RJ) x Michell Sassarito (Manaus-AM)

CO MAIN – SUPER LUTA PESO GALO 61,700kg

Dileno Lopes (Manaus-AM) x Rafael Dias (Manaus-AM)

DISPUTA CINTURÃO PESO PALHA 52,700kg

Julia Polastri (Duque de Caxias-RJ) x Taynara Farias (Manaus – AM)

DISPUTA CINTURÃO PESO PENA – 66,700

Lorrany Santos (Itabora-RJ) x Aida Zumbi (Benevides-PA)

SUPER LUTA PESO GALO 61,700kg

Mateus Raposinha (Vitória da Conquista-BA) x Mateus ortiz (Manaus)

CARD PRELIMINAR

LUTA DE MMA PESO PENA 66,000Kg

Aldrio Alberth (Manaus-AM) x Francisco Araújo (Manaus-AM)

SUPER LUTA CASADA

Cacique Gui Dessano x a definir

LUTA DE MUAY THAI

Andre Sousa – Maranhão x Anderson Nascimento – Fortaleza

LUTA DE MUAY THAI

Vitor Magao (Fortaleza) x Vitor Santos (Rio de Janeiro )

BOXE

Confrontos a confirmar