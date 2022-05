Share it

Do nosso baú de artigos.

Que mané filme de terror que nada, que aquilo é comédia para o leitor cascudo do GRACIEMAG.com. Chame os parceiros de treino de Jiu-Jitsu, prepare a pipoca (ou a tapioca) e cuidado para não soltar gritinhos, com… os 5 momentos mais assustadores da história do MMA. Depois de se borrar, mande os seus.

1. Emmanuel Yarborough vs Tatsuaki Nakano – Shoot the Shooto 1998

Já viu “Arraste-me para o inferno”? Deu risadas, né? Pois bem, divirta-se com esta luta apavorante.

2. Yuki Nakai vs Gerard Gordeau – Vale-Tudo Japan 1995

Não ligue para a calça do hoje renomado professor Yuki Nakai, nem para a cara de vilão clássico de Gordeau. Aqui o lance é terror mesmo, sem maquiagem.

3. Alexander Otsuka vs. Mike Bourke – Pride 11, 2000

A luta começou com um chute bizarro no início, mas a finalização e os três tapinhas mais engraçados da história do MMA garantem seu lugar nesta lista. Sem falar na pirueta do vencedor ao final. Um clássico do “terrir”.

4. Heath Herring vs Paulo Giant Silva – Pride Shockwave 2003

Ah, o famigerado MMA japonês…

5. Mark Coleman vs Mauricio Shogun – Pride 31, 2006

Chega de rir, leitor. Agora é tensão total. Seja frio e reveja a contusão de Mauricio Shogun e a pancadaria no ringue do Pride. E sob o ponto de vista do árbitro, ao estilo “Bruxa de Blair”. Antes, tire o irmão menor da sala por favor.

E para você, fiel leitor? Que clássico do mundo das lutas mais deu medo ao espectador?