Como fintar a raspagem e finalizar no triângulo no Jiu-Jitsu, com Felipe Zicro

Share it

Nosso professor GMI Felipe “Zicro” Neto, da Alliance Tallahassee na Flórida, tem na manga uma infinidade de posições a ser usadas com e sem kimono. Na aula de hoje, o faixa-preta volta a retirar o paletó para mostrar uma técnica que também pode ser usada com o pano.

Na aula, Zicro mostra como fintar a raspagem da guarda fechada, projetando o quadril, mas apenas para voltar com um bote justo no triângulo. Para tal, o professor modifica a mão que sobe contra o oponente, passando a mesma por trás da cabeça do adversário. Em seguida, ao projetar e ter o oponente com a mão no chão, o faixa-preta escala a guarda, com uma das pernas bem em cima das costas e a outra passando o ombro, segurando a mesma para iniciar o ataque. De quebra, o professor usa os ajustes para encaixar o triângulo com firmeza.

Confira a aula de Felipe “Zicro” Neto no vídeo abaixo, e bons estudos.