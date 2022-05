Share it

Campeão formado na Nova União e competidor versátil, Marcio André volta e meia é convidado para seminários na academia de Oswaldo Jurema, que hoje ensina na Nova União Connecticut, nos Estados Unidos.

Confira, em aula filmada para nosso canal de YouTube, Marcio e Jurema ensinando uma técnica para raspar da guarda-aranha e usar o legdrag, para chegar ao cem-quilos e vencer.

Estude com atenção os detalhes da posição e raspe com sucesso no treininho de hoje.