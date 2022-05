Ataque a meia-guarda invertida e pegue as costas no Jiu-Jitsu com Rafael BBzão

Share it

Nosso GMI em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, o professor Rafael BBzão enviou, para os leitores de GRACIEMAG, uma boa opção para a meia-guarda, posição que o professor conhece a fundo.

Na aula, gravada no CT RioFight Club, Rafael mostra a transição que gosta de fazer quando o adversário busca a meia-guarda invertida, posição que pode complicar quem está por baixo.

Para evitar o avanço do adversário ou até uma finalização, BBzão ataca o braço oposto do inimigo, para completar a transição com uma ida sorrateira para as costas.

Confira o lance no vídeo abaixo e não deixe de visitar nossos parceiros GMI que são garantia de bom Jiu-Jitsu.

CT RioFight Club

Rua Comendador Siqueira, 1570

Pechincha, Rio de Janeiro

# (21) 3186-0395

rafaelpit@hotmail.com